Togo: Le taux de scolarité en hausse dans la région maritime

Un atelier de présentation du nouveau programme Togo-UNICEF du quinquennat 2019-2023 et les PTA = Plan de Travail Annuel 2019 et 2020 regroupe depuis ce mardi matin à Tsévié, différents acteurs (dont les préfets de la région maritime et les médias partenaires de l'UNICEF) intervenant dans les activités des diverses composantes, telle, la santé, l'éducation, l'action sociale.

Présentant le module sur le programme Togo-UNICEF du quinquennat 2014-2018, le directeur de la planification et l'aménagement du territoire de la région maritime Mr Agbedinou Kokou DJAKA a laissé entendre que les résultats sont satisfaisants. Sur 7,4 millions de togolais on compte 51,2% de femmes et un nombre important d'enfants. Sur cette population, 55,1% vivent dans la pauvreté dont 52% dans la région maritime. La mortalité des enfants avant leur premier anniversaire est de 30 pour 1000 (30/1000) dans notre région maritime.

Selon le rapport, le taux de scolarité dans la région maritime a augmenté de 89% à 93%. Ainsi, la vision du nouveau programme Togo-UNICEF 2019-2023 est d'améliorer les activités dans toutes les composantes à savoir : survie, santé, Éducation-développement, protection et inclusion sociale de l'enfant.