Togo: Faure et son gouvernement se transportent sur Kantè

Deux semaines après Tabligbo, c'est Kantè qui accueille le gouvernement togolais avec Faure Gnassingbé en tête pour le Conseil des ministres de ce Mercredi 27 Février 2019.

En prélude à ce Conseil, actuellement, Faure Gnassingbé et son gouvernement se déplacent sur Bassar où aura lieu l'inauguration d'une centrale solaire photovoltaique multifonctionnelle, un centre de santé et un marché. C'est en tout cas une délocalisation fort appréciée par certains Togolais.

Toutefois, ce déplacement de Faure Gnassingbé et de son gouvernement pour la seconde fois fait le chou gras sur les réseaux sociaux. Des critiques les plus acerbes font savoir que, la délocalisation du Conseil des ministres est une stratégie trouvée pour faire manger des proches et amis du président. Avis et critiques que ne partagent pas du tout, le plus grand nombre de Togolais qui pensent que, si le gouvernement peut pérenniser cette initiative, ce serait les localités du pays qui en sortiront grand gagnant. Pour les tenants de cette dernière position, les retombées sont immédiates étant donné que, les producteurs peuvent en tirer profit. Aussi, soutient-on que les petits commerces dans des localités qui vont accueillir le gouvernement et le chef de l'état, vont augmenter leur chiffre d'affaires. En tout, hormis les ministres qui ne vont pas payer surplace, les chauffeurs et autres membres de la délégation constituent des acheteurs potentiels des produits locaux.

Autre avantage possible d'une telle délocalisation, c'est qu'elle permettra à l'équipe gouvernementale, d'être plus proches de la population.

T