Congo-Kinshasa: Géopolitique et études stratégiques - L'IRGES lance le plus grand cadre de formation intellectuelle en RDC

Il s'est tenue, le samedi 23 février 2019, la cérémonie de sortie officielle de l'Institut de Recherche en Géopolitique et d'Etudes Stratégiques (IRGES) et le Baptême de sa revue scientifique "Intelligence Scientifique".

Cet institut est une initiative du Professeur Kabwita Kabolo Iko qui compte, non seulement éveiller la conscience tant nationale qu'africaine par l'accompagnement des actions des politiques et des gestionnaires, mais aussi compléter la formation de l'élite actuelle et future avec prospections géopolitiques et stratégiques afin de permettre à la RDC de réellement accomplir la fonction qui est la sienne, celle de la gâchette dont l'Afrique est le revolver. En présence de Lambert Mende, ministre sortant de la Communication et des Médias, cette cérémonie marque la naissance d'un nouvel élan scientifique en République Démocratique du Congo.

L'IRGES a pour but d'être une plaque tournante des analyses géopolitiques et stratégiques en RD. Congo au profit des acteurs publics et privés tant nationaux qu'internationaux ainsi qu'au monde scientifique et académique. Il se veut un lieu de formation, de dialogue et de réflexion, ouvert aux responsables d'entreprises, aux décideurs politiques et opérateurs économiques, aux organismes internationaux et aux représentations diplomatiques sur les enjeux géopolitiques, géoéconomiques et stratégiques de l'heure. "Au-delà des clivages idéologiques, cette entreprise a le grand mérite de doter notre pays d'un creuset de référentiels susceptibles de garantir sa marche désormais irréversible vers des lendemains meilleurs", a laissé entendre Lambert Mende.

Objectifs

En gros, l'IRGES cherche à rendre la géopolitique et les questions stratégiques plus présentes et opérationnelles en servant de trait d'union entre responsables d'entreprises, décideurs politiques et opérateurs économiques, organismes internationaux et représentations diplomatiques auxquelles s'ajoutent les organisations de la société civile. Mais aussi développer des programmes de formation innovants spécifiquement conçus pour des dirigeants et futurs dirigeants d'institutions et d'entreprises ainsi que des corps scientifique et académique ; renforcer les capacités des animateurs et acteurs politiques et opérateurs économiques en gestion managériale des institutions d'Etat et d'entreprises en vue d'un leadership axé sur les résultats ; accompagner les organismes tant nationaux qu'internationaux et entreprises tant publiques que privées dans le cadre de partenariat d'exécution de projet. Sans oublier l'organisation des réunions scientifiques de haute facture aux niveaux national, régional et mondial sur des thèmes de réflexions géopolitiques et stratégiques, de manière à favoriser le partage et l'échange des expériences et ainsi permettre à leurs chercheurs associés de consolider leur capacité d'analyse solide des faits internationaux de leurs zones d'investigation.

"Nous sommes littéralement embourbés dans le flot vertigineux d'une mondialisation dont nous sommes jusque-là de simples spectateurs. Il importe, si nous tenons à l'émergence de notre pays dans un délai raisonnable, que nous assumions notre droit d'écrire nous-mêmes notre propre histoire, de prendre le bon élan pour en devenir des acteurs et servir sans complexe nos propres intérêts", martèle l'élu du Sankuru.

L'IRGES ouvre ses portes à toute personne d'expertise avérée dans l'un de ses programmes de recherche, partageant les idéaux de développement, adhérant à ses objectifs et se déterminant à les atteindre au moyen d'un travail consciencieux, rigoureux et efficace. Les membres de l'IRGES sont des professeurs, chefs de travaux, assistants et chercheurs indépendants qui ont satisfait au test d'expertise de leurs cellules de recherche.

Il propose des activités telles que des réunions scientifiques, formation, consultation d'experts, encadrement des stagiaires, bibliothèque numérique et en dur, ...

Pour Lambert Mende, "nous sommes condamnés à trouver notre propre voie dans le tumulte qui agite le monde et le plus tôt serait le mieux. L'histoire est et restera rotative. A tour de rôle, les vaincus deviennent des vainqueurs et vice versa des sursauts comme celui auquel l'IRGES nous convie, sont de nature à nous permettre de faire éclore le génie novateur susceptible de ressortir en nous ce qu'il y a de plus utile pour notre mieux être. Mais cela ne se produira si et seulement si, nous cessions d'être à la remorque des idées et des intérêts autres que les nôtres".

L'Institut de Recherche en Géopolitique et d'Etudes Stratégiques de Kinshasa a été créé le 4 juin 2016 à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Il est un établissement d'utilité publique, de droit congolais, conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001.