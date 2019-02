Congo-Kinshasa: [Sondage Echos d'opinion] Gouvernement Tshibala - Bongongo, Lumeya et She Okitundu en tête du Top 10 des plébiscités

Selon un sondage réalisé récemment par Echos d'Opinion, les Congolais ont plébiscité dix Ministres du gouvernement dirigé par Bruno Tshibala comme étant ceux qui auront rendu un précieux service à la nation au cours de leur mandat aux différents postes ministériels.

Michel Bongongo, Ministre d'Etat de la Fonction Publique : 88%. A son actif, l'opinion retient la réforme de l'Administration Publique ayant entrainé la mise à la retraite de cadres et agents de l'Etat déjà fin carrière, le recrutement équitable de jeunes postulants sur base du concours, le dégèle de la confirmation et de la promotion en grade ainsi que l'admission sous statut des nouvelles unités ayant presté pendant des longues années dans la fonction publique ;

Lumeya Dhu Maleghi, Ministre des Affaires Foncières : 86,7%. L'utilisation de nouvelles technologies de l'information pour un meilleur encadrement et canalisation des recettes de l'Etat, une approche pragmatique pour le règlement des litiges fonciers, l'octroi des certificats d'enregistrement pour protéger les immobiliers et les domaines privés de l'Etat ainsi que la récupération des concessions spoliées et celles non suffisamment mises en valeur pour le compte de l'Etat ;

She Okitundu, Vice-Premier Ministre en charge des Affaires Etrangères et à la l'Intégration Régionale : 76%. Le peuple reconnait en lui un fin diplomate qui a su redorer l'image de la diplomatie congolaise qui s'est hissée à ce jour au rang de toutes les grandes chancelleries d'Afrique et du monde ;

Dr Oly Ilunga : Ministre de la Santé Publique : 67%. La lutte courageuse qu'il mène pour l'éradication de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la Tshuapa et actuellement dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri constitue l'atout majeur qui l'a propulsé dans l'opinion congolaise ;

Crispin Atama Tabe : Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et à la Réinsertion : 67 %. La réforme de forces de défense et de sécurité de la RDC ainsi que la montée en puissance des Forces Armées de la république Démocratique du Congo ont rehaussé la cote du Ministre Atama dans l'opinion populaire ;

Ingele Ifoto : de l'Energie et Ressources Hydrauliques : 67%. Sous le règne d'Ingele, le secteur de l'énergie a reçu un nouveau souffle. Plus particulièrement dans le domaine de l'électricité par l'inauguration de plusieurs barrages hydroélectriques construits ou réhabilités améliorant la fourniture en énergie électrique de plusieurs centres urbains et localités du pays. Au même moment on a noté la construction de nombreuses lignes de transport du courant à haute et moyenne tension.

Me Papy Niango : des Sports et Loisirs : 57 %. Selon les Congolais, Me Papy Nyango est venu donner un coup de pied aux fourmilières que sont les différentes fédérations sportives de la RDC. L'assainissement de celles-ci va impacter positivement la pratique et la promotion du sport en RDC ;

Chantal Safou : du Genre, Famille et Solidarité Nationale : 57 %. Elle est appréciée pour son souci permanent de promouvoir le genre, l'encadrement des filles mères et le renforcement des capacités de l'auto-prise en charge de la femme ;

Joseph Kapika : de l'Economie Nationale : 56 %. La stabilisation des prix sur le marché et la maitrise de l'inflation après une légère surchauffe ;

Pierre Kangudia : du Budget : 55%. Le Ministre d'Etat en charge du Budget est bien vu pour avoir améliorer le Budget et avoir débloqué à temps les parts destinées à l'organisation des élections.

Pour l'opinion publique, ces ministres ont mérité de la nation pour avoir convenablement rempli les missions qui leur étaient confiées.