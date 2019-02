Congo-Kinshasa: Election des gouverneurs en perspective - Henri Mova passe au peigne fin la gestion de la crise !

A un mois de la tenue de l'élection des gouverneurs en République Démocratique du Congo, il sied de s'assurer de la présence de la paix sur l'ensemble du territoire pour favoriser le fruit de bons résultats.

C'est la mission qu'exerce, actuellement, des mains de maître, le Vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakanyi. Quelques jours après qu'il soit passé dans la province du Sankuru pour mettre fin à la crise qui s'enflait de plus en plus, il a réuni ce lundi 25 février 2019 les notabilités de ce coin vivant à Kinshasa dans la même perspective.

Henri Mova, qui venait de passer 72 heures à Lusambo, au Sankuru, tenait à échanger avec les leaders de cette province après sa rencontre sur le terrain avec les populations touchées par la dernière crise surgie dans la perspective de l'élection des Gouverneurs. C'était à l'immeuble de la Territoriale où Lambert Mende, Ministre sortant de la Communication et des Médias et She Okitundu, Ministre sortant des Affaires Etrangères étaient de la partie.

La crise surgit à Lusambo étaient principalement due à la contestation de la population de cette partie de la République face à la candidature de Lambert Mende au poste de Gouverneur.

Au sortir de cette séance, les leaders du Sankuru envisagent donc de se rencontrer aujourd'hui, sauf imprévu, afin de poursuivre leurs discussions. Le Vice-premier Ministre de l'intérieur entend ainsi affiner les données du dossier avant de rencontrer le Président de la République incessamment.