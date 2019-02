Angola: Des universités doivent miser sur la recherche scientifique

Moçâmedes — Les universités devraient investir dans la recherche scientifique pour le développement durable, l'assimilation et l'utilisation des nouvelles technologies, a déclaré lundi à Moçâmedes le ministre d'État et chef de la Maison civile, Frederico Cardoso.

Selon le responsable, l'idée est de promouvoir et de créer des conditions endogènes pour un environnement favorable, en tenant compte des innovations scientifiques et technologiques.

Frederico Cardoso, qui intervenait à l'ouverture de l'année académique 2019, a déclaré qu'outre les efforts que l'Exécutif entend déployer dans un environnement financier complexe, pour augmenter les subventions budgétaires destinées aux institutions de recherche et développement, on doit poursuivre le travail pour l'établissement de nouveaux partenariats avec des fondations, des donateurs, des organisations philanthropiques et autres qui développent des initiatives scientifiques pour l'Afrique.

La publication récente du Statut de la carrière du chercheur scientifique et le projet de développement de science et technologie financé par la Banque africaine de développement, selon Frederico Cardoso, sont des initiatives qui permettront d'attirer davantage l'attention sur le domaine de recherche et développement du pays.

À cet effet, la recherche scientifique et l'innovation technologique doivent être liées au processus de production, car les efforts dans ce sens doivent toujours reposer sur le leadership de l'État, le financement des institutions de recherche et l'implication active du secteur privé dans la création d'institutions propres, dans le financement des activités de recherche et d'établissement, ainsi que dans l'établissement de partenariats public-privés.

"Nous devons continuer d'investir sérieusement dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la formation et de la recherche pour l'innovation si nous voulons construire et croître de manière durable dans une économie qui ne dépend pas du pétrole", a déclaré le ministre.

Pour Frederico Cardoso, il est important de convertir les universités et les établissements d'enseignement supérieur au sens large en véritables piliers du système national d'innovation si l'on veut réussir à promouvoir une croissance économique fondée sur le commerce international de biens et de services intensifs en connaissances.

Le ministre a conseillé aux établissements d'enseignement supérieur de chercher à former les jeunes diplômés, ingénieurs et spécialistes à la préparation et à la formation nécessaires pour trouver un emploi dans les différentes unités de production qui, en fonction des ressources naturelles du pays, et dans la recherche des amélioration des facteurs de compétitivité nationale assurant le développement durable de l'Angola.

Le pays compte actuellement 24 établissements d'enseignement supérieur publics, 55 établissements privés et 932 cours en cette année 2019.

Pour cette année académique, 154 000 places ont été mises à disposition dans tous les pays. En 2018, 261 mille 214 étudiants ont suivi des études supérieures.