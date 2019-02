Congo-Kinshasa: Barrage de Katende - Des matériels toujours bloqués à Lubumbashi !﻿

interview

Qu'est-ce qui bloque l'électrification de la ville de Kananga, alors que les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende ont été lancés il y a plus de 10 ans ? Pourquoi la construction de Katende ne s'achève-t-elle pas ? Ce sont des questions des compatriotes et des Kanangais en particulier ne cessent de se poser. Malheureusement, personne ne parvient à apporter une quelconque réponse à cette interrogation, notamment ceux qui ont eu à gérer le dossier de l'électrification de Kananga, l'ex-capitale de la province du Kasaï Occidental, actuellement celle du Kasaï Central.

On rappelle que le lancement des travaux de construction de Katende ont été supervisés par le Chef de l'Etat sortant Joseph Kabila. Il avait procédé personnellement à plus de 3 poses de la première pierre de construction du barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua.

Au début du mois de juillet 2008, soit au lendemain des manifestations commémoratives de l'accession de la RDC à la souveraineté internationale que la ville de Kananga avait abritées le 30 juin 2008, le Président de la République n'était pas rentré à Kinshasa à l'instar de tous les autres animateurs des institutions républicaines et des diplomates accrédités en RD Congo, qui avaient participé aux festivités. Joseph Kabila Kabange était resté à Kananga pendant quelques jours pour procéder au lancement d'un certain nombre de projets visant le développement de cette contrée de la République, parmi lesquels la première pierre de construction de Katende.

Hélas, dix ans après, Kananga continue à sombrer dans le noir sans qu'aucune explication ne soit fournie sur les causes qui empêcheraient l'achèvement des travaux de construction du barrage ainsi que le transport et la distribution de l'énergie électrique aux consommateurs !

Pourquoi les matériels sont-ils bloqués à Lubumbashi ?

En contactant des sources proches du dossier, Le Phare a appris que les matériels venus de l'Inde - pays qui supporte le gros de la charge de construction de Katende aux termes du contrat signé avec l'Etat congolais - restent bloqués depuis plus de trois ans à la gare ferroviaire de la SNCC à Lubumbashi. Pourquoi ces matériels ne quittent toujours pas la ville de Lubumbashi pour Kananga afin d'aider à faire accélérer les travaux en vue de leur achèvement ? Pourtant, bien que devenu irrégulier, le trafic sur la voie ferroviaire Lubumbashi - Ilebo, dans l'actuelle province du Kasaï, est toujours en vogue.

Cette situation, révèlent les mêmes sources, remontent à l'époque où Moïse Katumbi était encore gouverneur de l'ex-grand Katanga, aujourd'hui démembré en quatre provinces. Et tous les gouverneurs qui se sont succédé à la tête du Haut Katanga dont la ville de Lubumbashi est la capitale, n'ont pas fait la différence.

Complot contre l'électrification du Grand Kasaï ?

Le blocage de l'acheminement des matériels de construction du barrage hydroélectrique de Katende de Lubumbashi vers Kananga, associé à certains faits qui se sont déroulés dans le passé, convainquent les Kasaïens à conclure à la thèse du complot. Parce qu'ils ne parviennent pas à s'expliquer que ces matériels déjà entrés au pays soient bloqués pour ne pas atteindre la destination finale, surtout qu'il s'agit d'une question qui relève de la responsabilité de l'Etat congolais, qui avait signé un contrat avec l'Etat indien pour la construction du barrage hydroélectrique de Katende, alors que des privés continuent à exercer le commerce sur ce tronçon ferroviaire.

Ils en veulent pour preuve que tous les projets initiés pour l'électrification de l'espace Grand Kasaï, aujourd'hui éclaté en 5 provinces, n'ont pas bénéficié du soutien du gouvernement congolais. Cela depuis le Maréchal Mobutu Sese Seko jusqu'à Joseph Kabila, en passant par Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce dernier avait même initié le projet de soutirage du courant sur la ligne d'Inga Shaba, qui passe curieusement au-dessus de la ville de Kananga, à partir de Tshimbulu, en vue d'électrifier les villes de Kananga et de Mbuji-Mayi à la fois. On devait construire deux lignes de transport, l'une vers Mbuji-Mayi et l'autre vers Kananga, au même moment.

Annoncé le plus officiellement du monde aux médias, le projet de soutirage du courant d'Inga pour électrifier le Kasaï est restée lettre morte jusqu'à la mort tragique de Mzee national.

On rappelle, à ce sujet, qu'un ex-PAD de la Miba s'était battu comme un diable pour trouver le financement devant servir à cette fin. Malheureusement, le bon geste patriotique posé pour aider son pays à avoir de l'argent voulu pour la réalisation de ce grand projet qui allait non seulement aider l'espace à s'industrialiser mais également le gouvernement central à accroître ses revenus, lui avait créé toutes sortes d'ennuis, allant jusqu'à son assignation à résidence surveillée pendant plus d'une année. Ce, après avoir perdu son poste à la tête de la Miba.

Pourquoi bloquer toutes les initiatives d'électrification de l'espace Grand Kasaï ? Qui aurait ordonné que les matériels destinés à la construction de Katende soient toujours bloqués à Lubumbashi ? Dans quelle intention bloque-t-on lesdits matériels ? Pourquoi refuse-t-ond' électrifier le Grand Kasaï ?

Il est temps que ceux qui seront appelés à gérer les affaires publiques fassent en sorte d'éviter de continuer à mécontenter tout un peuple, car des frustrations accumulées peuvent conduire à des conséquences dévastatrices à même de compromettre l'unité nationale.