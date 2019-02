Sénégal: Sédhiou / Mise en garde contre la « confiscation du pouvoir » - Des partis de l'opposition prêts à marcher sur Dakar

La conférence des partis membres de l'opposition de Sédhiou est formelle contre toute velléité de «confiscation du pouvoir» par les tenants actuels. Ils l'ont fait savoir hier, lundi 25 février, lendemain du scrutin présidentiel. Face à la presse et en présence de nombreux militants au siège du Grand parti à Julescounda, ses membres de l'opposition disent être convaincus de l'occurrence du second tour et menacent de marcher sur Dakar si toutefois la victoire de la mouvance présidentielle est prononcée, compte tenu de la part importante des suffrages de l'opposition ont-ils fait observer avec fermeté.

Suite à la déclaration du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne faisant état de la victoire, au premier tour de leur candidat Macky Sall avec 57 %, les membres de la conférence des partis de l'opposition de Sédhiou se sont regroupés en assemblée générale extraordinaire au siège du Grand parti au quartier Julescounda. «Vu les résultats obtenus par les partis et coalitions de partis de l'opposition avec notamment la coalition SonkoPrésident qui a réalisé un gros score ici en Casamance, dans la diaspora et sa percée dans Dakar, la coalition IdrissaPrésident qui a engrangé beaucoup de scores à Diourbel, Thiès, Tivaoune et Dakar et le reste», a déclaré Mamadou Lamine Biaye le président du comité électoral du Grand parti et porte-parole du jour.

Et de poursuivre l'analyse «ce qui veut dire qu'il a perdu d'avance son élection au premier tour. Ce qui nous a le plus écœuré c'est la sortie du premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui déclare que le Benno Bokk Yakaar passe au premier tour avec 57%. C'est grave de voir un Premier ministre qui se substitue à la CENA, au ministre de l'intérieur et de la justice».

Rappelant la détermination qui les anime, Mamadou Lamine Biaye qui dit ne pas être surpris, ajoute : «cela ne nous a pas surpris car, du référendum au parrainage, il n'a jamais cessé d'éliminer les adversaires potentiels de Karim Wade à Khalifa Sall. Et c'est pourquoi d'ailleurs, leur réveil a été brutal ce dimanche. Nous restons debout comme un seul homme pour dire que plus jamais de manipulations des élections et nous sommes prêts à marcher de Sédhiou à Fongolémi ou Dakar pour barrer la route à ces gens-là, voleurs de résultats».

Lui emboitant le pas, Bassirou Touré du Rewmi de Idrissa Seck d'inviter les guides religieux à se prononcer sur la question. «L'appel le plus pressant qu'on doit lancer aux guides religieux, c'est d'intervenir pendant qu'il est encore temps. Il ne faut pas attendre que ce pays s'embrase pour ensuite faire des déclarations tardives. Ce sont des régulateurs sociaux dont la voix porte en de pareilles circonstances», soutient-il.

L'opinion internationale et la France en particulier en a eu pour son grade «pour ce qui est de l'opinion internationale, la France doit mieux faire de s'occuper de ses gilets jaunes plutôt que de notre élection qui ne la regarde pas du tout» conclut-il sous le regard attentif des responsables au rang desquels Vieux Souleymane Traoré, Fatou Bintou Diédhiou, Ousmane Diaïté.

VICTORIEUX A SEDHIOU : Bennoo Bokk Yaakaar jubile

Les membres de la mouvance présidentielle ont fait face à la presse, hier lundi, en fin d'après-midi pour se réjouir du «fort score enregistré par la coalition. Ces résultats sont assez clairs et illuminent assez les malintentionnés qui ont posté sur les réseaux sociaux que l'opposition a gagné... à Sédhiou, dans la région; ce qui est totalement faux. Nous restons majoritaires dans la région de Sédhiou», ont déclaré les honorables députés Boubacar Biaye et Mme Najakhanko Sané, en présence de Aliou Diallo, représentant des partis alliés et 1er vice-présent du Conseil départemental de Sédhiou, Maïmouna Djité, du bureau de communication de l'APR, de Fossar André Almamy Souané, le directeur de l'Insertion professionnelle au ministère de l'Emploi et de Mme Combé Mbaye, 2e vice-présidente du Conseil départemental de Sédhiou.