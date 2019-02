Burundi/Congo-Brazzaville: Eliminatoires CAN U-23 - Vingt-huit Diables rouges présélectionnés face au Burundi

L'équipe nationale du Congo des moins de 23 ans aura une double confrontation avec celle du Burundi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie. Le match aller se disputera le 20 mars, à Bujumbura, et le retour, une semaine après à Brazzaville.

Les Diables rouges se mettront au vert du 4 au 17 mars à Kintélé et livreront deux matches tests contre les Panthères du Gabon, les 9 et 12 mars à Brazzaville. Leur entraîneur, Jean Elie Ngoya, a présélectionné vingt-huit joueurs pour préparer la rencontre décisive face aux Burundais.

A l'issue des tests, il sélectionnera les vingt-trois joueurs qui auront la mission de qualifier le Congo pour le tour suivant. Sur les vingt-huit présélectionnés, Jean Elie Ngoya a convoqué sept joueurs de la diaspora parmi lesquels deux évoluent en Afrique. Il s'agit de Guy Mbenza, qui a intégré récemment les effectifs du stade tunisien, et Camille Kouyekimina, sociétaire de New stars de Douala, au Cameroun. Le stage de Kintélé permettra à ces joueurs de la diaspora de découvrir la sélection. Will-Césaire Matimbou (PSG U19/France), par exemple, va postuler pour le poste du gardien de but, en concurrence avec Giscard Mavoungou (AS Cheminots/Congo) et Perrault Ndinga (Patronage/Congo) , les plus connus.

Signalons que Gaius Makouta, le joueur du Sporting Braga, en première division portugaise, et Hermann Moussaki, le meilleur buteur de l'équipe réserve du SM Caen, en France, ne prendront pas part à ce regroupement, puisqu'ils disputeront des matches importants avec leurs clubs. Ils rejoindront le groupe le 18 mars.

Les vingt-huit présélectionnés

Gardiens de but : Will-Césaire Matimbou (PSG U19/France), Giscard Mavoungou (AS Cheminots/Congo) et Perrault Ndinga (Patronage/Congo).

Défenseurs : Prince Mouandza Mapata (Diables noirs/Congo); William Nkounkou (US Lège-Cap-Ferret/France); Théorold Saboukoulou (Diables noirs); Julfin Ondongo (Etoile du Congo/Congo); Marlon Kiminou (Tongo FC/Congo); Gomez Loembe (AS Otoho/Congo) et Rolf Madzou (AC Léopards/Congo).

Milieux de terrain : Gotran Ngouoniba (Étoile du Congo/Congo); Junior Ngoma Ndzaou (AC Léopards/Congo); Prince Obongo (Diables noirs/Congo); Jeorlon Otanga (AS Cheminots/Congo); Chandrel Massanga Matondo (Cara/Congo); Camille Kouyekimina (New stars de Douala/Cameroun); Audavy Kibama (AS Otoho/Congo); Fulgency Kimbembe (US Orléans/France), Brel Nongo (AC Léopards/Congo); Gaius Makouta (Sporting Braga/Portugal) et Brel Mapana (Nico Nicoyé/Congo).

Attaquants : Ismaël Ankobo (Cara/Congo); Roland Okouri (Étoile du Congo/Congo); Achille Mankele (Tongo FC/Congo); Hermann Moussaki (SM Caen/France); Van Feller Andzono (JST/Congo); Racine Louamba (Nico-Nicoye/Congo) et Guy Mbenza Guy (Stade tunisien/Tunisie).