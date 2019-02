Congo-Brazzaville: Incendie du CTE de Katwa - Un acte vivement condamné par le ministre de la Santé

Dans un communiqué du 25 février, le Dr Oly Ilunga a dénoncé vigoureusement l'acte ignoble qui vient de porter un coup dur aux activités de riposte contre la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola, en zone de santé Katwa, dans la ville de Butembo au Nord-Kivu.

Le ministre de la Santé a indiqué qu'il est inacceptable que des personnes s'attaquent à des malades affaiblis et des agents de santé qui sont eux-mêmes membres de la communauté. « Depuis plusieurs semaines, alors que le nombre de malades et de morts ne fait qu'augmenter à Katwa, les équipes médicales sont confrontées à une montée inquiétante de la violence commise par des membres de la communauté. Ce dimanche 24 février 2019 était également le jour où la zone de santé de Katwa est devenue la zone la plus affectée de la région par l'épidémie d'Ebola. Avec deux cent trente-neuf cas, dont cent quatre-vingt -deux décès, Katwa a dépassé l'épicentre à Mangina et le premier foyer difficile de Beni », a déclaré le ministre. Le Dr Oly Ilunga s'est indigné, par la même occasion, de l'attitude d'une frange de la population de la contrée qui méprise l'investissement tant en ressources humaines que financières du gouvernement de la République pour venir à bout de cette maladie.

Dans toutes les épidémies d'Ebola, a-t-il laissé entendre, les financements de la riposte contribuent aussi à renforcer le système de santé pour améliorer la qualité des soins offerts à la population. Les infrastructures sanitaires sont rénovées, de nouveaux équipements sont installés et les mesures d'hygiène sont améliorées. « Malheureusement, ces comportements criminels et inciviques affaiblissent le système de santé au détriment de la population elle-même », a-t-il regretté, saluant, par ailleurs,« le courage des agents de santé congolais qui sont restés aux côtés des malades toute la nuit jusqu'à leur évacuation malgré les risques importants qu'ils couraient. Plusieurs agents de santé ont été légèrement blessés lors du mouvement de panique à l'arrivée des assaillants ».

Le ministre de la Santé tient à la vie des agents de santé qui travaillent sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre Ebola. De ce fait, il n'acceptera pas qu'ils soient victimes des attaques mettant ainsi en danger leur vie. « Nous ne pouvons plus accepter que la vie de nos agents de santé, dont la seule mission est de protéger le pays contre ce fléau, soit mise en danger. Nos agents de santé doivent pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. Au cours des six derniers mois, nous avons réalisé des avancées considérables dans cette riposte contre la dixième épidémie d'Ebola de l'histoire du pays. Il serait tragique de voir tous ces efforts anéantis et l'épidémie se propager à travers le pays, à cause de groupes d'inciviques animés de mauvaises intentions », a déploré Oly Ilunga.