Angola: Plus de deux cent mille familles victimes de la sécheresse à Cunene

Luanda — Deux cent quatre vingt cinq mille familles souffrent de la sécheresse dans la province de Cunene en raison de problèmes liés au climat, a déclaré mardi à Luanda le vice-gouverneur chargé des services techniques et infrastructures, Édio Gentile José.

Le gouvernant parlait lors de "l'Atelier sur la mise en œuvre de la stratégie national du Fonds vert pour le climat" organisé par le Ministère de l'Environnement en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD).

Il a ajouté que la province de Cunene est l'une des plus vulnérables du pays en ce qui concerne le changement climatique et souhaite profiter de cette activité du ministère de l'Environnement pour dénoncer les difficultés auxquelles elle est confrontée en raison de l'absence de ces problèmes relatif au climat, tels que la réduction des précipitations et la sécheresse extrême.

Le gouvernant a souligné que de nombreuses personnes voient leurs atouts économiques compromis en raison du manque d'eau pour la consommation domestique, l'élevage et l'agriculture. Il a dit que la province avait 742 points d'eau, dont 320 sont en panne, et que cette réunion permettra de discuter avec les investisseurs de la situation que la province traverse pour attirer des fonds.

Pour sa part, Júlio Inglês, technicien au ministère de l'Environnement, a dit que l'atelier avait pour objectif de recueillir les contributions de divers départements ministériels et de la société civile sur la mise en œuvre de la stratégie du Fonds vert pour la lutte contre le changement climatique.

Cette stratégie vise à créer un fonds international pour l'atténuation et l'adaptation des problèmes liés au changement climatique dans les provinces du Nord et du Sud, Lundas, Moxico et Cunene plus tard cette année.

Le représentant de la Banque africaine de développement, Josefe Ribeiro, a indiqué que son institution avait pour mandat d'aider les pays membres à transformer leurs économies sur la base d'une croissance durable et verte, où les aspects environnementaux doivent toujours être pris en compte.

La BAD a déjà investi près de 2,1 milliards USD dans plusieurs projets impliquant de meilleures pratiques environnementales en Angola.

Le Fonds vert pour le climat est une entité opérationnelle du mécanisme de financement de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui vise à répondre aux besoins des pays en développement en matière de promotion de l'atténuation et de l'adaptation aux changements climatiques.