Angola: La consolidation budgétaire est un défi du Ministère des Finances

Cabinda — Le Xe Conseil consultatif du ministère des Finances qui a eu lieu ces trois derniers jours à Cabinda, sous le slogan "Finances publiques 2019, stabiliser et croître " a identifié comme défis pour les finances publiques, la politique d'assainissement budgétaire et de stabilité macroéconomique.

Pendant trois jours, des responsables et techniciens du Ministère des Finances des 18 provinces ont conclu qu'il était essentiel que les finances publiques du pays renforcent l'assiette fiscale afin de garantir l'exécution des dépenses publiques et la régularisation des arriérés dans des conditions préservant la viabilité de la dette publique et de promouvoir la croissance économique.

La restructuration du secteur public entrepreneurial, motivée par le programme de privatisation et la réorganisation des sociétés dans lesquelles l'État maintient une position d'actionnaire, ainsi que la définition du régime de financement local dans le cadre de la mise en œuvre progressive des élections locales ont également été définis par le Ministère des Finances.

En raison des difficultés rencontrées, il a été recommandé, dans le domaine institutionnel et d'organisation interne, de mettre l'accent sur la collaboration de tous les secteurs du Ministère des Finances avec le bureau d'organisation et méthodes.

Toujours dans ce contexte, nous devons poursuivre et approfondir nos efforts pour optimiser les recettes fiscales sur la base des taxes existantes, mener à bien les initiatives prévues dans le Budget général de l'Etat et les processus en cours dans l'AGT pour élargir l'assiette fiscale, assurer la mise en œuvre effective du TVA et définir les bases de la taxe spéciale à la consommation et de la taxe unique sur la micro-activité économique (IUMAE).