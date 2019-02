Sénégal: Processus électoral et lendemain de scrutin présidentiel - Le diagnostic du Wanep

Au lendemain du scrutin du 24 février 2019, qui fait déjà office de polémiques, le Wanep, se félicite du bon déroulement du scrutin, malgré quelques couacs notés. Toutefois, il fait des recommandations aux acteurs impliqués dans le processus électoral.

Le Wanep fait des recommandations à tous les acteurs, notamment les organes chargés de l'organisation, du contrôle du processus et de la régulation, les politiques, la société civile, ainsi que les Forces de l'ordre. A travers un communiqué publié hier lundi, lendemain du scrutin du 24 février, l'Ong qui regroupe 20 organisations de la société civile conseille donc à la Commission électorale nationale autonome (Cena) de «communiquer de façon plus large et proactive sur son implication dans le processus, au regard des pouvoirs que lui confère la loi». Quant aux candidats, le Wanep leur suggère «d'inscrire toute contestation possible dans le cadre légal et pacifique, de s'abstenir de proclamer les résultats avant les instances habilitées, etc.» Aux Forces de sécurité, il est demandé de rester dans une «posture républicaine et garder leur professionnalisme».

Au Cnra, il est recommandé de prendre «toutes les dispositions utiles et légales pour empêcher l'annonce des résultats des élections en dehors des instances légales habilitées à le faire». Quid de la société civile et des citoyens ? A la première, le Wanep conseille de lancer un «appel au calme et à la responsabilité pour assurer un climat de cohésion et de solidarité nationale» et au second de «préserver la culture de la citoyenneté démocratique et le sens du patriotisme, mais aussi de s'abstenir de toutes formes de violence postélectorale.»

De la préparation, en passant par le déroulement du scrutin, sans oublier les incidents, dysfonctionnements et insuffisances ou encore les interventions, tous les aspects liés au vote du 24 févier ont été passé en revue par le Wanep. Ce, dans le but d'en tirer les enseignements, afin de pouvoir dégager les défis et perspectives, mais aussi faire des recommandations aux partis concernés, précise la source. Et de rappeler qu'une «refonte partielle du fichier électoral a donné, officiellement 6.683.043 électeurs (dont 309.592 dans la diaspora), répartis dans 15.397 bureaux de vote au Sénégal et à l'étranger». Cependant, souligne la même source, ce fichier bien qu'audité par des experts internationaux, est resté litigieux car contesté par certains acteurs politiques.

Faisant toujours le bilan de ce scrutin, le Wanep apprécie le bon déroulement de la campagne électorale. Même s'il «a été marqué par des incidents, notamment des violences verbales, physiques, etc. ayant occasionné deux (2) morts et huit (8) blessés, dont des journalistes, à Tambacounda». En outre, le Wanep constate que le vote «s'est déroulé normalement, dans l'ensemble, malgré quelques irrégularités notées». Il s'agit, entres autres, de violences verbales dans certains bureaux de vote, de l'accès aux bureaux de vote refusé à certains représentants, des électeurs ayant leur carte mais absents des listes, mais aussi des électeurs se présentant dans les bureaux de vote avec une casquette à l'effigie d'un candidat et qui ont été rappelés à l'ordre. Mais la plupart «des incidents ont été résolus par le dialogue ou par l'intervention des présidents de bureaux de vote ou des Forces de l'ordre», se félicite le Wanep.