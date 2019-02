Sénégal: Lendemain de scrutin tendu - La plateforme de veille des femmes appelle à la sérenité

Suite à la conférence de presse de Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv) des interdisant à toute structure n'étant pas habilitée à le faire de se parler des résultats de l'élection présidentielle, en dehors de la Cnrv, la plateforme de veille des femmes «Etu Jamm», a reporté à samedi son face à face avec la presse, prévu hier lundi dans l'après.

Cette rencontre qui devait mettre fin à trois jours de travail des femmes de Etu Jamm, qui ont mis en place un dispositif d'Observation du scrutin qui a commencé par la formation d'observateurs et de journalistes moniteurs déployés sur le terrain et d'opérateurs à la salle de veille. Toutefois, en attendant sa conférence de presse qui se tiendra finalement au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par l'instance officielle (Cnrv), «Etu Jamm lance un appel à la sérénité», a dit Penda Seck Diouf, la présidente de cette Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité.

Mieux, elle demande aux candidats de continuer la sensibilisation pour un climat apaisé. Poursuivant son propos, la présidente de Etu Jamm demande à la presse de faire une «communication seine concernant la diffusion des résultats de la présidentielle».

En outre, Mme Diouf, au nom de Etu Jamm, souligne que «c'est une période très sensible qu'il faut surveiller sereinement. Et conformément à sa vision et à sa stratégie de mobilisation et de monitoring, mais surtout de médiation Etu Jamm «appelle au dialogue et à la concertation». Elle ajoute que la Plateforme de veille des femmes s'engage, comme elle l'a toujours fait, à contribuer à tout ce qui peut relever de manière substantielle la paix et la sérénité.