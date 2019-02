Algérie: Retour de la neige dans la wilaya de Tébessa

- De fortes chutes de neige ont été enregistrées dans la nuit du lundi à mardi dans la wilaya de Tébessa, accompagnées d'une importante baisse température, a-t-on constaté.

La poudreuse dans plusieurs communes de la wilaya de Tébessa ont engendré la fermeture de plusieurs routes nationales (RN) et chemins de wilayas (CC) de et vers la ville de Tébessa, a indiqué à l'APS, le chargé de la communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale, Nadir Agoudjil.

Le même responsable a précisé que la RN 83 reliant les wilayas de Tébessa et Khenchela au niveau du "col Gaagae" est fermée au trafic routier, ainsi que la RN 16 entre Tébessa et Oued Souf, et la RN 10 entre Tébessa et Oum El-Bouaghi au niveau de la région "Ain Fadha".

De plus, plusieurs chemins de wilayas connaissent des difficultés de circulation, au niveau du CC 8 qui mène vers la région de Douken et au niveau du "col Tenoukla", ainsi que le CC 1 dans la région de "Bouchekifa" (commune de Bir Mokadem) et le CC 5 au "col Kerima" (commune de Thlidjan), a fait savoir la même source.

A cet effet, plusieurs services, le groupement territorial de la gendarmerie nationale, la protection civile, les travaux publics ainsi que des entrepreneurs privés ont mobilisé leurs équipements chasses neige, camions et autre pour la réouverture des routes, a ajouté M. Agoudjil, soulignant que d'importantes quantités de sel ont été répandues sur les axes routiers névralgiques pour un retour à la normale.

Le responsable a appelé tous les usagers de la route à faire preuve de prudence, de responsabilité et de vigilance afin de préserver les vies humaines et les biens "jusqu'à ce que la situation se stabilise".

Pour sa part, les services météorologiques de l'aéroport Larbi Tebessi ont révélé que les chutes de neige qui dépasseront dans certaines zones 15cm d'épaisseur devront se poursuivre sur la wilaya de Tébessa toute la journée de mardi soulignant que d'importantes quantités de pluies sont attendues sur d'autres régions de la même wilaya.