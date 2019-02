Cote d'Ivoire: Rapport de la Banque mondiale - Comment Ouattara a ressuscité l'économie ivoirienne

Un diagnostic sans complaisance. Mais le bilan reste tout de même positif. C'est le constat qui ressort du rapport fait par la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire.

Certes, la Banque mondiale déplore un problème de mobilité dans une agglomération comme la ville d'Abidjan qui est le poumon de l'économie ivoirienne, mais tout le long de son rapport, l'institution de Bretton Woods salue les efforts du Gouvernement dirigé par le président Alassane Ouattara avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour la Banque mondiale, les avancées économiques sont en nette progression. Pour la septième année consécutive depuis 2012, le taux de croissance du PIB devrait dépasser 7% et atteindre probablement 7,4% en 2018 grâce à la bonne performance du secteur de la construction et le maintien de l'expansion des services de transport ainsi que la forte consommation de produits pétroliers et de commerce de détail. Le PIB réel par tête a augmenté de 32% depuis 2012. Toutefois, la Banque mondiale souligne que les contributions respectives du secteur public et externe se sont réduites. En attendant, elle se réjouit du fait que le taux soit l'un des plus rapides au monde et le plus élevé au sein de l'espace UEMOA. « A ce rythme, la Côte d'Ivoire pourrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire dans une quinzaine d'années », souligne le rapport.

En outre, le rapport indique que le taux d'inflation est resté autour de 1%, car les prix des denrées agricoles, qui comptent pour presque la moitié du panier du consommateur ivoirien, sont restés stables. De plus, les prix ont bénéficié de la mesure du plafonnement des prix des denrées de première nécessité mise en place par le Gouvernement. Les prix de l'énergie n'ont que faiblement augmenté car les autorités ivoiriennes ont choisi l'option de ne pas pleinement transmettre la hausse du prix mondial (qui a augmenté de plus de 70% entre début 2016 et la mi-2018) du pétrole aux consommateurs locaux, même si les prix de l'essence sont passés de 570 à 640 FCFA par litre entre octobre 2017 et novembre 2018. La hausse du cours du pétrole sur les marchés internationaux a été principalement absorbée par une baisse de la fiscalité et une réduction des marges des importateurs et des transporteurs. La baisse observée des prix internationaux du pétrole depuis 3 mois pourrait avoir un impact positif sur les recettes fiscales si elle se poursuit.

Quant au déficit budgétaire, il a été maîtrisé, voire neutralisé par des emprunts sur les marchés internationaux, et non domestiques. Comme ce fut le cas en 2017, où le Gouvernement a pu emprunter plus de 2 milliards de dollars US en eurobonds à des termes favorables en mars 2018. En termes de perspectives, le rapport précise que l'expansion de l'économie ivoirienne devrait rester rapide, mais ralentir graduellement au cours des 3 prochaines années, poursuivant en cela sa trajectoire depuis 2015. Le taux de croissance du PIB est projeté atteindre 7,2% en 2019 puis 7% dans les années suivantes. Cette baisse s'explique par la diminution de la contribution du secteur public car l'Etat continuera à consolider ses comptes. Quant à la contribution du secteur privé, elle restera positive mais affaiblie car il est vraisemblable que des projets d'investissements soient mis en veilleuse à l'approche des élections nationales en 2020.

Toutefois, l'apport de « grands » projets d'infrastructures comme la construction du 4ème pont et du métro à Abidjan devraient stimuler le secteur de la construction. Plusieurs projets financés par la Chine devraient également voir le jour à la suite des contrats annoncés récemment par le Gouvernement. La politique industrielle du Gouvernement, visant à accroître la transformation des produits agricoles, devrait contribuer à créer de nouveaux emplois dans les zones urbaines.

Enfin, la contribution du secteur externe est projetée rester approximativement au même niveau que lors de ces années. Même si elle reste sensible aux chocs exogènes que sont les variations des prix internationaux et les changements climatiques. Au total, les voyants et indicateurs économiques, nonobstant quelques difficultés, sont au vert et démontre tout le travail colossal abattu par le président de la République et son équipe pour ressusciter l'économie ivoirienne. Un rapport qui vient confirmer que son bilan est vraiment inattaquable.