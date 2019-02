Cote d'Ivoire: Lutte contre la mortalité mère-enfant - L'ambassadeur de France annonce une contribution de plus de 6 milliards fcfa

Un grand acquis dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile pour la Côte d'Ivoire, voire pour la sous-région. Une unité de soins mère kangourou (Smk) est désormais fonctionnelle au service pédiatrie du Chu de Treichville. Elle a été inaugurée le vendredi 22 février 2019 par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, en présence de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson.

Aka Aoulé a remercié la France, qui a réhabilité et équipé l'ex-centre de traumatologie du Chu pour la transformer en unité Smk. Ce, à travers le fonds Muskoka. Il a indiqué que la lutte contre la mortalité maternelle et infantile est une priorité pour le Gouvernement et c'est même l'axe n° 1 de l'action ministérielle. « Avec l'ouverture de ce centre, l'objectif d'enregistrer une baisse de la mortalité maternelle et néo-natale est plus que jamais envisageable », s'est-il félicité. La France, a promis son représentant, continuera à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte et surtout à améliorer l'offre de soin.

Une contribution de 10 millions d'euros, soit environ 6,55 milliards FCFA, a-t-il annoncé, est prévue à cet effet pour les années à venir. En Côte d'Ivoire, l'état de santé de la mère et du nouveau-né demeure une préoccupation majeure. Le ratio de mortalité maternelle est passé de 543 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 614 décès pour 100 000 naissances en 2012, selon l'Eds III. Le taux de mortalité néonatal est passé lui de 38 décès pour 1000 naissances vivantes en 2016 à 33 pour 1000 selon le mics 2016.

Si l'hémorragie du post partum immédiat avec 42, 17% représente la première cause de décès maternels selon les conclusion du rapport national de la surveillance des décès maternels et riposte, la mortalité néonatal, à en croire le plan d'action chaque nouveau (Enap), quant à elle, est dominée par la prématurité (31,6%), l'asphyxie (27,5%) et les infections (20,2%). l'Enap a été élaboré pour la période 2018-2020 . Dans le cadre de son opérationnalisation, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'unité de Smk. Les Smk sont des techniques qui permettent aux enfants prématurés de vivre en les faisant porter par leur mère comme le font les kangourous avec leur bébé. L'unité va donc permettre la formation d'un pool de formateurs nationaux pour la vulgarisation de cette méthode.