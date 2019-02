Cote d'Ivoire: Nomination dans les instances financières internationales - Ouattara "envoie" Diby à la Banque mondiale et au FMI

Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire.

En effet pour la première fois de son existence, et malgré la succession de présidents de la République, c'est sous l'ère Ouattara que la Côte d'Ivoire fait désormais partie du Joint Committee on the Remuneration of Executive Directors and their Alternates (JCR). Qui est un organe mixte de réflexion et de production de recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire Internationale (FMI). Un organe qui a pour mission de statuer sur des questions liées au fonctionnement des deux grandes institutions financières. Depuis Washington aux Etats-Unis d'Amérique, le Président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, et Christine Lagarde, Directrice générale du FMI, viennent de porter leur choix sur la Côte d'Ivoire, seul pays africain à côté de deux autres, la Finlande du continent européen et les Iles Fidji du Pacifique sud, pour être membre de ce comité conjoint.

Au cours de cette année 2019, la Côte d'Ivoire, avec la caution du Président de la République, sera représentée par Charles Koffi Diby, l'actuel Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) qui vient d'être nommé par la Haute hiérarchie de ces institutions comme membre siégeant. La nomination de Diby, n'est nullement le fruit du hasard. En effet, l'homme est un brillant technocrate auréolé de plusieurs distinctions de dimension internationale : meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2010, Zone Afrique Subsaharienne, décerné par le Magazine The Banker du Financial Times, pour la gestion 2009 ; meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2010, Zone Afrique Subsaharienne, Prix Emerging Markets ; meilleur ministre de l'Economie et des Finances 2013, Zone Afrique Subsaharienne, décerné par le Magazine The Banker du Financial Times, pour la gestion 2012. Diby est aussi un habitué de la sphère mondiale des finances et jouit de l'appui précieux du Président Alassane Ouattara, aux côtés duquel il a déjà fait ses preuves en qualité de Ministre de l'Economie et des Finances et Ministre des Affaires étrangères, avant d'être porté en Juin 2016 à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC).

C'est cet homme discret et efficace dont le travail a toujours été apprécié par les plus grandes instances financières internationales qui vient d'être choisi pour représenter la Côte d'Ivoire au sein de Joint Committee on the Remuneration of Executive Directors and their Alternates (JCR). En tout cas, l'aura internationale de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République et son leadership, ne sont pas étrangers à cette nomination. Surtout avec l'économie ivoirienne qui se porte mieux ainsi que la tenue en Côte d'Ivoire des grands rendez-vous politique, économique, sportif, culturel qui ont émerveillé le monde entier.