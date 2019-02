Cote d'Ivoire: Crise au FPI / Pascal Affi N'guessan - : "Simone Gbagbo est une dissidente"

Simone Gbagbo est sous les feux de l'actualité. Certainement, malgré elle. Deux faits majeurs qui se sont déroulés le weekend dernier ont attiré l'attention sur elle.

La premier concerne une déclaration de Pascal Affi N'Guessan sur elle. Le second est des rumeurs sur son divorce d'avec Laurent Gbagbo, son époux, actuellement à Bruxelles. Pour le premier fait, tout semble croire que le fossé entre l'ex-Première dame et le président statutaire du FPI, Pascal Affi N'Guessan s'élargit de plus en plus. Face à la presse samedi dernier, lors de la présentation de vœux de fin d'années des cadres de son parti, à son domicile à la Riviera M'Badon, Pascal Affi N'Guessan a traité l'ex-Première dame Simone Gbagbo de dissidente. « Simone Gbagbo est une dissidente. J'ai fait la demande afin qu'elle me reçoive, elle n'a pas donné de suite. Donc nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Simone Gbagbo serait sous l'emprise des sentiments personnelles et de certains amis dissidents qui refusent qu'elle me rencontre », a-t-il fait savoir. Le président du conseil régional du Moronou aurait souhaité que l'ex-première dame Simone Gbagbo ne prenne pas parti dans la crise qui secoue le Front populaire ivoirien (FPI) depuis quelques années.

Le deuxième fait est les rumeurs de divorce au sein du couple Gbagbo. Faisant allusion à « l'emprise des sentiments personnels » que subirait en ce moment Simone Gbagbo, le président du FPI confirme-t-il les folles rumeurs qui courent autour du couple Gbagbo ? Selon ces rumeurs qui couraient hier sur les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo aurait officiellement demandé le divorce à Simone Gbagbo. Ces rumeurs citent des sources proches de l'ex-couple au pouvoir qui auraient confirmé cette information. Simone aurait reçu la demande de divorce par un avocat du conseil de l'ex-chef de l'Etat qui vit actuellement à Bruxelles avec Nady Bamba, sa seconde épouse, avec laquelle il est uni coutumièrement.

Toujours selon ces rumeurs, une première demande aurait été transmise par voie d'huissier en fin d'année à l'ex-Première dame, mais qui aurait reçu une fin de non-recevoir. Simone Gbagbo discuterait en ce moment auprès de son époux, la direction de la branche du FPI qui lui est restée fidèle en vue d'une candidature à l'élection présidentielle de 2020. Mais une chose que Laurent Gbagbo ne souhaite pas se réaliser. En ce sens qu'en octobre dernier, après l'annonce de Simone Gbagbo d'assurer l'intérim de la direction des « Gbagbo ou rien », suite au décès d'Abou Drahamane Sangaré, Laurent Gbagbo a vigoureusement refusé, par l'intermédiaire de son nouveau porte-parole, Dr Assoa Adou. « L'intérim est terminé », avait-il écrit dans courrier adressé à ses partisans, tout en rappelant que tout est désormais sous son autorité.

Aux dernières nouvelles, Me Rodrigue Dadjé, avocat de Simone Gbagbo, dans un communiqué de presse, a démenti au nom de sa patronne ces rumeurs. Toujours est-il qu'en plus des rumeurs sur l'accueil catastrophique de Simone Gbagbo, lors de sa tournée dans la région de Gagnoa, à Mama, village natal de Laurent Gbagbo, ces nouvelles rumeurs sur le divorce commencent à faire un peu beaucoup. Dans tous les cas, l'avenir situera les Ivoiriens.