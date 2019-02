Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / Recensement général de la population - Les comités locaux installés

Le 5e recensement général des populations de Côte d'Ivoire entre dans sa phase active le 4 mars 2019. La cérémonie d'installation officielle des comités locaux sur le territoire national a eu lieu ce vendredi 22 février à Yamoussoukro.

La ministre du Plan, Mme Kaba Nialé, a saisi cette occasion pour parler avec franchise aux gouverneurs des districts et aux préfets qui vont présider les comités locaux. « Le recensement du fait de son envergure nationale, concerne l'ensemble des personnes vivant en Côte d'Ivoire, l'habitat et les infrastructures. C'est une opération d'envergure qui ne peut se faire sans l'implication voire la complicité des administrateurs territoriaux. Je demande donc votre collaboration d'une part pour amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération ; votre implication d'autre part, pour encadrer les différentes équipes et créer des conditions pour la réussite de l'opération dans vos localités respectives », a recommandé la ministre Kaba Nialé. Elle leur a par ailleurs demandé d'aller informer et sensibiliser les populations dans leur circonscription respective. Parlant de l'expérience en la matière, Kaba Nialé a avoué que l'opération de 2014 n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Des contraintes d'ordre technique, politique et organisationnel ayant contrarié le bon déroulement du recensement.

L'objectif de l'opération, a-t-elle expliqué, est de recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant en Côte d'Ivoire, qu'elle soit ivoirienne ou étrangère. Il s'agit également de collecter des données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. L'opération permet, a poursuivi la ministre, de constituer un véritable vivier d'informations pour mieux assurer la planification, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Les résultats qui en résulteront, permettront d'actualiser les indicateurs socioéconomiques nécessaires pour mesurer, suivre et évaluer la performance de l'activité gouvernementale ainsi que des engagements internationaux.

Cette opération, à en croire Kaba Nialé, va se faire dans les normes et exige un découpage pertinent du territoire permettant aux agents recenseurs d'effectuer l'opération dans un délai de 21 jours maximum. Ces agents recenseurs, au nombre de 40.000, auront à leur disposition une tablette chacun. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, à travers le directeur général de l'administration du territoire, Amany Ipou, a recommandé aux préfets de travailler au succès de cette opération d'envergure en prenant, notamment, toutes les dispositions pour son bon déroulement. Le directeur général de l'Institut national des statistiques (INS) Doffou N'Guessan, a fait une communication sur sept points : Pourquoi le recensement de la population, quels sont les objectifs, à quoi vont servir les résultats, quel est l'état d'avancement des travaux et quelles en sont les perspectives, pourquoi allons réussir ce recensement et quelles sont les attentes.