Cote d'Ivoire: Crise à l'université Félix Houphouët-Boigny - La conférence des doyens d'UFR désavouent la CNEC

Les doyens d'UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny sont très fâchés contre la Cnec. Qui, selon eux, a décidé de ternir leur honorabilité en mettant sur son blog les photographies des doyens d'Ufr en toge, avec des titres mensongers et des calomnies, faisant ainsi le tour des réseaux sociaux. Réunis au sein de la Conférence des doyens d'Ufr de l'Ufhb, ils ont élevé, dans une déclaration rendue publique hier, une vive protestation contre ces agissements de la Cnec.

Ils ont également demandé à la Cnec le retrait sans délai de ces "images et leurs commentaires calomnieux". « (... ) L'ensemble des doyens se réserve le droit de donner une suite judiciaire à cette pratique inqualifiable et attentatoire à la pratique à la liberté d'autrui. Mais il est bien connu que celui qui n'a pas de dignité n'a pas besoin de se couvrir » ont-ils lancé. Précisant qu'à travers ces différents actes, la Cnec de Johnson Kouassi Zamina vient de franchir le rubicond. « Quoique le droit de grève soit un acquis fondamental des systèmes démocratiques, ce droit s'exerce dans les conditions définies et encadrées par la loi. Là où la Cnec, tendance Pr Johnson Kouassi, a décidé d'aller en grève, les doyens et les autres enseignants-chercheurs, membres ou non dudit syndicat, n'ont aucune obligation de les suivre ou d'obtempérer à son mot d'ordre de grève », ont-ils expliqué. Aussi ce sont ils interrogé sur les motivations réelles et le but de ces attaques gratuites et calomnieuses.

La Conférence des Doyens d'Ufr a rappelé que le droit à l'image est fondé sur le droit au respect de la vie privée. En la matière, ont-ils explicité, l'exploitation de l'image d'autrui est soumise au principe de consentement que la Cnec n'a sollicité ni acquis. « Au surplus, les propos calomniateurs, mensongers et grotesques qui accompagnent ces images ramènent à une nécessité de formation de nos collègues sur laquelle la Conférence des doyens ne souhaite pas s'étendre » a fait remarquer la Conférence des La liste des doyens qui ont condamné les agissements de la CNEC doyens d'Ufr.