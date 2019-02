Mali: Le processus budgétaire 2020 sur orbite

Le ministre de l'Economie et des Finances, a présidé, ce lundi à Bamako, la conférence de lancement sur le processus budgétaire 2020. Pour la circonstance, Dr. Boubou Cissé a fait part de l'évolution de l'économie du Mali, mais aussi des thèmes importants sur ledit processus.

Etaients présent à cette rencontre, le directeur général du Budget Sidiki Traoré, de l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, S.E Dietrich Becker, non moins Coordinateur du Groupe Thématique Économie et Finance, mais aussi les hauts cadres de l'administration financière et les représentants des partenaires techniques et financiers de notre pays.

Cette conférence sur le processus budgétaire 2020 revêt un caractère particulier puisqu'il s'agit du lancement des travaux de préparation du budget d'Etat de l'année 2020. Un panel a été animé par des experts qui ont abordé quatre thèmes importants pour le processus budgétaire 2020. Le premier thème porte sur la qualité des documents budgétaires.

A ce sujet, Dr. Boubou Cissé a souligné que le basculement du budget en mode programme a été l'une des réformes majeures du système de gestion des finances publiques des dernières années. « Cette réforme a entrainé de profondes mutations, notamment dans l'élaboration des documents budgétaires. Bien que le budget programme soit opérationnel dans toutes les dispositions réglementaires essentielles depuis le 1er janvier 2018, sur le plan de la documentation budgétaire, il reste quelques défis à relever concernant la qualité des documents », a-t-il dit.

Quant au second thème, il est relatif à la gestion des risques budgétaires. Selon le ministre, la politique budgétaire est très souvent marquée par les incertitudes liées aux pressions sur les dépenses. « Il s'avère donc indispensable de savoir dans quelle mesure les responsables du budget sont à même de gérer ces pressions et de conserver ou d'asseoir la crédibilité budgétaire, non seulement pour les résultats budgétaires, mais aussi pour déterminer si le système budgétaire suscite la confiance auprès du marché et des investisseurs », a-t-indiqué.

S'agissant du troisième thème relatif à l'évaluation des politiques publiques, il pense que l'évolution de la gestion budgétaire dite de moyens vers la gestion budgétaire dite de résultats est une opportunité pour la redevabilité.

« La gestion axée sur les résultats exige une évaluation afin de comparer les résultats obtenus aux résultats attendus, dans le but d'apprécier les écarts. Ainsi, cette évaluation permettra d'apprécier à la fois la pertinence des programmes, l'efficacité avec laquelle leurs objectifs sont poursuivis, l'efficience des moyens mis en place ou leur rentabilité, ainsi que leur impact », a souligné le ministre de l'Economie et des Finances.

Le dernier thème est consacré à la participation des collectivités territoriales au processus de préparation et d'exécution du budget-programmes. La participation des collectivités au processus budgétaire devient un aspect important pour l'atteinte de résultats des programmes.

En effet, les collectivités reçoivent des subventions des programmes dont elles doivent contribuer aux résultats. Actuellement, elles sont informées des subventions qu'elles reçoivent et elles exécutent les dépenses sans se rendre compte qu'un résultat est poursuivi dans le cadre d'un programme.

A cet effet, Dr. Boubou Cissé a invité à examiner les meilleures approches pour assurer une participation des collectivités à la préparation du budget, mais également pour la bonne exécution du budget en vue d'obtenir des résultats efficaces et efficients pour les programmes.

Il a enfin remercié l'ensemble des Partenaires Techniques et Financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique budgétaire en général et de la réforme des finances publiques en particulier.

Quant au Coordinateur du Groupe Thématique Économie et Finances, il a félicité le Mali pour avoir réussi en 2018 le basculement en mode budget-programme. Dietrich Becker a aussi réaffirmé l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement du Mali dans ses efforts du développement au profit des citoyens.

Auparavant, le directeur général du Budget a souligné l'importance des thèmes débattus lors cette rencontre. Aussi, Sidiki Traoré a insisté sur le rôle de chaque acteur et les aspects importants du dialogue de gestion en vue de garantir l'efficacité des programmes.