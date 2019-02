Soudan: Appels arabes pour suppression du nom du Soudan de la liste du terrorisme

Le Caire — - Le Président du Parlement Arabe, Meshaal Bin Fahmy al-Salami, a adressé des messages écrits au Président des Etats-Unis d'Amérique et aux Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat, exigeant la suppression du Nom du Soudan de la Liste Américaine des Etats qui parrainent le Terrorisme.

Le Président du Parlement Arabe a indiqué dans les messages écrits que sa demande était conforme à la Conclusion de l'Audience tenue par le Parlement Arabe le 10 Février 2019 sur la discussion du Nom du Soudan sur la Liste des Etats Parrainant Terrorisme au siège de la Ligue Arabe au Caire.

Les Présidents des Parlements Arabes, des Représentants des Organisations Régionales et Internationales, des Syndicats, des Conseils, des Parlements et des Organisations, les Représentants Permanents des Etats Arabes auprès de la Ligue Arabe, les Ambassadeurs des membres Permanents du Conseil de Sécurité ont assisté à l'Audience en République Arabe d'Egypte.

Les participants à l'Audience et après avoir examiné le Mémorandum Juridique sur l'Inscription du Soudan sur cette Liste, ont signé une Déclaration de Solidarité confirmant le Droit du Soudan de retirer son Nom de la Liste des Etats qui Parrainent le Terrorisme, ont demandé aux Etats-Unis d'Amérique de retirer le Soudan de cette Liste des Commanditaires du Terrorisme émanant du Département d'Etat des Etats-Unis, conformément aux Arguments et aux Moyens de Droit qui le Prouvent.

Le Président du Parlement Arabe a noté que le Mémorandum Juridique Publié par le Parlement Arabe sur le Statut du Soudan figurant sur la Liste des Etats qui parrainent le Terrorisme, et qu'après une étude approfondie et des discussions approfondies avec l'Etat du Soudan, des Syndicats, Organisations et Organismes Régionaux et Internationaux qui ont participé à l'Audience, ont confirmé la mise en œuvre par le Soudan de tous ses Engagements dans le Plan des Cinq Voies Convenues avec les Etats-Unis d'Amérique et la Réalisation des Exigences Soudanaises de la 2ème tour du Dialogue Américano-soudanais.

Dans ses messages, le Président du Parlement Arabe a souligné les efforts et les initiatives déployés par la République du Soudan à tous les Niveaux Arabes, Régionaux et Internationaux dans les domaines de la Lutte contre le Terrorisme et du Parrainage de la Paix ; les plus importants sont: la Participation Active du Soudan à la Coalition Arabe pour Soutenir la Légitimité au Yémen, la Coalition Militaire Islamique pour la Lutte contre le Terrorisme, son Soutien aux Dialogues de Paix sur le Continent Africain, la Lutte contre l'Immigration Clandestine et la Traite des Etres Humains et que le Soudan mérite donc de retirer son Nom de la Liste des Etats qui parrainent le Terrorisme, de s'engager pleinement dans la Communauté Internationale et de rétablir son Intégration Politique et Economique à tous les Niveaux Arabe, Régional et International.