Mali: Barouéli - Autonomisation économique, droit sexuel et reproductif des jeunes en débats

Le lancement du projet d'appui à l'autonomisation économique et le droit sexuel et reproductif des jeunes particulièrement les filles et les femmes, initié par Plan Mali, a été présidé le jeudi dernier à Barouéli, par l'adjoint du préfet de Cercle, Lassine Namou, a constaté l'AMAP.

Son objectif est de contribuer à l'autonomisation économique et le droit sexuel et reproductif des jeunes dans le cercle de Barouéli d'ici la fin 2023, par la réduction de la vulnérabilité à l'exode de 500 jeunes de 15-24 ans.

Le projet financé pour plus de 339 millions de francs CFA et mis en œuvre par l'ONG ERAD, pour une durée de 4 à 6 mois, concerne l'autonomisation économique des jeunes, la gestion hygiénique des menstrues et la mobilisation communautaire dans les 4 communes du Cercle notamment Barouéli, Kalaké, Konobougou et Sanando.

L'adjoint du préfet qui a salué les efforts de Plan Mali dans la lutte contre la pauvreté et les violences basées sur le genre dans le cercle, a invité les différents partenaires à accompagner le projet pour le bonheur des populations de Barouéli.