Mali: Telecel-Mali fête un an d'exploit commercial

Le directeur général de Telecel Mali, Souleymane Diallo, a animé une conférence de presse ce vendredi 22 février 2019 à Bamako pour lancer une grande tombola pour fêter la première année d'existence du troisième opérateur de téléphonie malien. Il a également fait le bilan d'un an d'implantation avant d'annoncer les perspectives pour 2019.

Telecel Mali a lancé ses activités commerciales au mois de février 2018 à Bamako. Et pour commémorer cette date d'anniversaire et communier avec ses clients, les responsables ont décidé d'organiser une grande tombola à compter du 25 février jusqu' au 17 mars 2019, avec des tirages journaliers et hebdomadaires.

La tombola met en compétition durant cette période 1moto par jour, 1million FCFA par semaine et en plus d'autres lots de cadeaux. Elle s'étend sur une durée de 21 jours d'affilée et avec prés de 50 millions de cadeaux .

La participation à la tombola se déroule sur tirage journalier par l'envoi du mot « Telecel » par SMS au numéro 100. Et pour le tirage hebdomadaire, il faut recharger son compte à partir de 500F dans la semaine.

A en croire le Directeur général de Telecel, l'année 2018 a été un exploit commercial. «A près de 100 milliards FCFA d'investissements pour son réseau au Mali, Telecel a su mobiliser un million de clients après une année d'existence, soit de 5% part de marché, et un réseau 3G+ de qualité disponible à Bamako, Kati, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Koutiala et Kayes », a-t-il indiqué.

Selon Souleymane Diallo l'année 2018 aurait permis le lancement de nombreuses offres, lesquelles sont diverses et variées en accord avec les attentes de leurs clients.

« Les coûts de communications sont devenus abordables grâce à Telecel (des appels à partir de 1,5F/seconde) au Mali et à l'international, de bénéficier d'un bonus de 300% à la recharge, et de profiter d'une connectivité Data reconnue comme la meilleure du marché », a-t-il affirmé.

Pour consolider ces acquis, Telecel ambitionne de conquérir plus de clients et s'imposer au rang des premiers opérateurs de télécommunication au Mali. Ce qui nécessite l'amélioration de la qualité de ses services.

En perspectives, son plan d'action 2019 prévoit l'extension de son réseau avec la couverture d'une trentaine de nouvelles localités. S'y ajoutent le lancement du rooming et la mobile money mais surtout le renforcement de la qualité de ses services.