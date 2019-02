Sénégal: Sonatel affiche un chiffre d'affaires consolidé de 1022 milliards CFA en 2018

Dakar — Le Groupe Sonatel présent au Sénégal, au Mali, en Guinée Conakry, en Sierra Léone et en Guinée Bissau, annonce que son chiffre d'affaires consolidé qui a franchi une "barre symbolique" pour atteindre 1022 milliards de FCFA sur l'exercice 2018, équivalant à une croissance de 5%.

Dans un communiqué, le Groupe Sonatel note que son "résultat net" pour 2018 a atteint "208 milliards FCFA, soit une croissance de 0,4 % par rapport à 2017".

Il souligne que dans cette dynamique de croissance, "les trajectoires de rentabilité se sont améliorées, reflétées par l'évolution positive de la croissance de l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à 462 milliards FCFA soit +2,2% par rapport à 2017".

"La poursuite de la monétisation des données Mobile grâce au renforcement de l'avantage concurrentiel sur la connectivité avec notamment la 4G et 4G+ au Sénégal et au Mali et la 4G à Bissau a généré un chiffre d'affaires de 191 milliards (+41,1% par rapport à 2017)", renseigne le communiqué.

Il fait noter que le Groupe Sonatel "continue de rester un acteur majeur de la création de richesse dans tous ses pays de présence, et particulièrement au Sénégal".

La Sonatel affirme avoir ainsi contribué pour "plus de 500 milliards" de FCFA aux recettes budgétaires versées à titre d'impôt, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans les pays de présence.

"Au titre du développement du secteur privé local, fait-elle également valoir, les activités du groupe ont généré au profit des entreprises locales plus de 148 milliards de FCFA de chiffres d'affaires".

En matière d'emplois, soutient le communiqué, "les activités du groupe ont permis de générer plus de 4.500 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects grâce à une distribution commerciale étendue, à la sous-traitance et aux différents partenariats".

S'y ajoute que "l'activité Orange Money a généré un chiffre d'affaires de 62 milliards (+36,1% par rapport à 2017), soit une participation de 6% au chiffre d'affaires global (+1,4% par rapport 2017)".

Selon le communiqué, "ce sont 5,6 millions de clients actifs sur les 13,1 millions de clients Orange Money qui ont réalisé 800 millions transactions d'une valeur de 8 000 milliards de FCFA. C'est la première source de croissance du chiffre d'affaires groupe (+5,8% par rapport à 2017)".