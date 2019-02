Sénégal: La mission d'observation de l'UE salue la «maturité démocratique» du Sénégal

Photo: AminataSall/allAfrica

Des sénégalais font la queue pour voter

La mission d'observation de l'Union européenne a rendu ses premières constatations ce mardi. En tout 126 observateurs ont été répartis dans le pays. Une élection présidentielle qui s'est bien déroulée d'après eux, et ce malgré un contexte politique tendu.

Pour Elena Valenciano, députée au Parlement européen et cheffe de la mission d'observation, aucune irrégularité majeure n'a été relevée sur le terrain.

« Je voudrais saluer et féliciter le peuple sénégalais qui a fait preuve d'une énorme maturité démocratique et qui a permis le déroulement d'une journée électorale exemplaire. La meilleure preuve, c'est justement la participation des électeurs. Le fait de passer une journée paisible et d'avoir une sensation de participation et de transparence et de tranquillité, c'est cela que l'on a pu observer dimanche. »

Seul dysfonctionnement relevé : dans quelques bureaux de vote, l'absence du nom de certains électeurs sur les listes d'émargement.

Dimanche soir, l'opposition avait affirmé qu'un second tour était inévitable quand la mouvance présidentielle assurait que Macky Sall avait remporté l'élection. Elena Valenciano a évoqué cette contradiction : « L'élection s'est déroulée dans un climat caractérisé depuis plusieurs années par un manque de confiance et un blocage du dialogue entre l'opposition et la majorité qui a sans doute affecté la sérénité du processus. »

La cheffe de la mission a appelé les acteurs politiques au calme dans l'attente des résultats provisoires.