Burkina Faso: Voyages des cinéastes au Burkina - La séquence qui ne se tourne pas comme il faut

26 février 2019 : la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou bat son plein. Cependant, quatre jours après le début du festival, des plaintes des festivaliers tournent en boucle. La plus grande difficulté de cette édition reste le voyage des cinéastes.

Ce matin à la rue marchande logée au siège du FESPACO, seuls les exposants et les agents de sécurité sont visibles. Certains s'activent au nettoyage de leurs stands, d'autres allument de quoi chauffer les fonds des marmites ou faire de la grillade.

La commission sécurité passe de stand en stand et s'entretient avec les exposants. « Quand les artistes se produisent sur scène, nous mettons les chaises hors des stands pour qu'ils suivent les prestations. Mais ils viennent de nous dire ce matin que cela n'est plus possible », nous confient-ils.

Dans le bâtiment administratif, un des bureaux ne désemplit pas. Il s'agit de celui qui abrite la commission chargée du transport et de l'hébergement que dirige François Akwabou. Les festivaliers défilent pour exposer leurs problèmes.

Francis Tenek, cinéaste camerounais, auteur du film « Orly » qui traite de la prostitution passe en panorama à la 26e édition. Logé à Palace Hôtel, il dit ne pas savoir quand est-ce qu'on mange, ni qu'on mène les autres activités.

« Nous ne sommes pas situés parce que nous n'avons pas le planning des activités. Nous n'avons pas de programme », a-t-il lancé avant de s'engouffrer dans le bureau pour exposer son problème. Comme lui, un cinéaste anglophone se plaint que le programme des projections et des autres activités ne soit pas traduit en anglais.

Alors que le responsable du transport et de l'hébergement communique longuement au téléphone, certainement avec des cinéastes qui attendent encore leurs billets pour faire le voyage de Ouaga, nous nous retirons sous le hall du bâtiment pour le laisser gérer au mieux ses angoisses avant de nous recevoir.

C'est dans cette foulée que le délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma, fait son entrée sur les lieux et s'entretient avec quelques-uns de ses collaborateurs.

« Le vrai problème cette année, ce sont les voyages. C'est vrai que chaque année on rencontre cette difficulté mais cette année, c'est plus grave », a-t-il confié à ses collaborateurs.

Y aurait-il des réalisateurs qui ont des œuvres en compétition et qui sont dans l'attente de leurs billets d'avion pour voler vers Ouaga, comme il se susurre ? A cette question, le président du comité national d'organisation, Yacouba Traoré, sans être formel, dit ne pas croire que ce soit le cas.

Pour lui, c'est normal qu'il y ait quelques problèmes parce que ce n'est pas facile de gérer un tel monde. « Avec environ 800 festivaliers, il va de soi que nous ayons des difficultés », a-t-il expliqué. Les problèmes de billets d'avion, fort heureusement, ne touchent pas toutes les délégations.

Celle du Mali, forte de plusieurs personnes, est à l'abri de couacs organisationnels. Fatimata Coulibaly, appelée communément FC, réalisatrice comédienne à la Radio télévision nationale du Mali est satisfaite.

« Sincèrement tout se passe bien. Nous avons une navette qui nous convoie aux différentes manifestations ». S'il y a des problèmes, pour elle c'est normal parce que, dit-elle, « quand il y a un monde fou comme ça, ce n'est pas facile d'organiser comme on le voudrait ».

Hormis les quelques difficultés organisationnelles qui ne peuvent d'ailleurs pas manquer dans toute œuvre humaine du fait des caprices des uns et des autres et bien d'autres facteurs, les activités de la 26e édition du FESPACO et celles entrant dans le cadre de son cinquantenaire se déroulent bien.