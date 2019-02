Angola: Le gouvernement et l'UNICEF renforcent leur partenariat à Huíla

Lubango — Le gouvernorat provincial de Huíla et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont renforcé à Lubango, leurs partenariats dans le cadre de projets visant à protéger les enfants et les familles démunis de la communauté SAN dans les municipalités de Quipungo, Cacula, Chibia et Cuvango.

Les nouvelles priorités sont orientées vers la santé préventive, l'enregistrement des naissances, la promotion de l'allaitement maternel et l'enseignement primaire.

Les nouveaux projets ont été présentés lors de la réunion méthodologique pour évaluer et planifier les actions communes des deux parties.

A cette occasion, le représentant de l'UNICEF en Angola, Abubacar Mamadbhay Sultan, a déclaré que son organisation était déterminée à œuvrer pour aider le pays à accélérer tous les aspects liés aux objectifs de développement durable dans ses priorités nationales, en tant que base des hypothèses humanitaires, sanitaires et éducatives.

Le Programme de développement national (PND) permet de trouver des portes d'entrée pour accélérer la réalisation de cet objectif et la province de Huíla dans l'agenda 20/30 est "très bien" placée pour contribuer à la réalisation des priorités que le pays veut établir.

"En termes de nouveauté, nous avons le PDN, mais d'un autre côté, nous avons pour la première fois, depuis de nombreuses années, une nouvelle action statistique à partir des données du recensement, avec des améliorations de la santé qui nous aident à planifier différemment", a-t-il souligné.

A son tour, Maria João Chipalavela, vice-gouverneure pour les secteurs politique, social et économique, a quant à elle estimé que la réalisation des objectifs recommandés pour les onze engagements envers l'enfant passe par la municipalisation, en créant des outils et des mécanismes de concertation.

Dans l'entre-temps, en mars 2016, l'UNICEF avait identifié trois domaines d'intervention et de financement pour les enfants de la province de Huíla, visant à réduire la mortalité infantile et juvénile, à la vulgarisation de l'enregistrement des naissances et à l'élargissement du plan d'assistance sociale à grande échelle aux familles vulnérables.

La même année, 9403 enfants de moins de cinq ans ont été inscrits gratuitement par le greffe des actes d'état civil du district de Huíla dans le cadre du troisième engagement relatif à l'enregistrement des naissances dans la petite enfance, résultat d'un protocole signé en 2014 entre gouvernement, l'Union européenne (UE) et l'UNICEF, pour l'attribution de cet important document aux petits.