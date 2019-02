Cote d'Ivoire: Sia 2019 - La Côte d'Ivoire expose son savoir-faire à Paris

La 56e édition du Salon international de l'Agriculture est une vraie opportunité pour le pays de faire la promotion de ses potentialités agricoles.

Le Salon international de l'Agriculture (Sia) 2019, qui a ouvert ses portes le 23 février aux Portes de Versailles (Paris), donne l'opportunité aux pouvoirs publics, institutions, coopératives du secteur agricole de présenter leur savoir-faire en leur offrant une plateforme d'exposition.

Cette année, une douzaine de structures sous la tutelle du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural et des coopératives agricoles sont présentes à cette grand-messe.

Au stand du Conseil café-cacao (Ccc), Mariam Dagnogo, responsable de la Communication de cet organe de régulation, ne manque pas de visiteurs. Nombreux sont ceux qui sont tombés en admiration, grâce aux séances de dégustation du chocolat « made in Côte d'Ivoire » et du café moulu.

C'est d'ailleurs l'occasion idoine de faire la promotion de ces deux produits phares du pays. « Nous sommes là pour faire la valorisation de nos produits.

Cette année, nous mettons également un accent sur la promotion au niveau de la petite enfance que nous considérons comme une pépinière de consommateurs à qui il faut donner des habitudes de consommation du chocolat et surtout du chocolat de Côte d'Ivoire.

Nous leur montrons le cheminement du cacao pour leur permettre d'avoir l'amour du cacao et du chocolat, surtout de Côte d'Ivoire », commente Mariam Dagnogo.

L'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) ne pouvait être en marge de cette exposition.

Son directeur général, Dr. Sidiki Cissé, affirme que le Sia est une aubaine pour faire la promotion de la 5e édition de la Semaine africaine de la vulgarisation agricole prévue du 20 au 24 novembre prochain à Abidjan.

« C'est un évènement qui est organisé par le Forum africain pour les services de conseil agricole (Afaas) dont nous sommes membres.

C'est la première fois que la Côte d'Ivoire accueille cet évènement. Le sia est donc une opportunité pour nous d'inviter nos partenaires à prendre part à cette rencontre de haut niveau », a-t-il confié.

Du côté de la Chambre nationale de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, l'exposition est mise à profit pour faire la promotion des organisations professionnelles agricoles du pays.

Il s'agit également pour l'institution de montrer, à travers son expérience, le rôle majeur qu'elle joue dans le développement de l'agriculture ivoirienne et de rechercher des partenariats avec les acteurs internationaux agricoles.

Comme les années précédentes, plusieurs coopératives du secteur agricole ivoirien prennent part à cet important rendez-vous. Elles appartiennent notamment aux filières du café-cacao, de l'anacarde, du karité, des céréales, du vivrier.

À l'espace produit, Yebo-Ekon, Gie-Enzepi, Ong Ofed, Sopeco, Glp-Précuits proposent aux visiteurs des produits locaux transformés tels que le miel, le gingembre séché, les céréales.

Ce sont autant de produits finis visibles dans les différents stands qu'animent ces coopératives venues de la Côte d'Ivoire. « Nous sommes là pour faire la promotion des produits transformés "made in Côte d'Ivoire".

Aujourd'hui, nos produits sont transformés, améliorés, de qualité, (... ) avec des emballages qui n'ont rien à envier aux produits d'outre-mer », se réjouit Alimata Coulibaly, présidente du Réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire.

Mme Coulibaly ne manque pas d'inviter les visiteurs du Salon à venir découvrir le savoir-faire et la compétence des transformatrices ivoiriennes, mais aussi à déguster leurs mets.

Soulignons que le Salon international de l'Agriculture de Paris fermera ses portes le 3 mars prochain.

Et cette 56e édition qui a pour thème « Les femmes, des hommes, des talents », s'articule autour de 4 univers: cultures et filières végétales, jardin et potager, service et métiers de l'agriculture, élevage et ses filières, produits des régions de France, d'outre-mer et du monde.