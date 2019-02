Congo-Brazzaville: Théatre - La tournée départementale de la compagnie Issima se poursuit

Entamée le 3 février, la tournée théatrale avec le spectacle «La visite» de Victor Haim prendra fin le 2 mars à Sueco, au centre-ville. Dans ce cadre, la compagnie Issima sera, le 28 février, à l'espace Le continental à Mpaka, dans le cinquième arrondissement Ngoyo.

Mise en scène par Bernabé Beti Loemba assisté d'Aimée Mavoungou, la pièce est interprétée par les comédiens Germaine Ololo et Mak De Ardie, deux étoiles du théatre ponténégrin qui ne cessent d'émerveiller le public.

La tournée a été initiée en vue «d'apporter une ébauche de solution au manque de structures adéquates d'accueil des artistes et leurs produits». Elle a pour objectif de « tracer le réseau des structures de promotion et de diffusion des œuvres culturelles et artistiques dans la ville de Pointe-Noire », a indiqué Germaine Ololo qui est aussi la responsable de la compagnie Issima.

Le spectacle a déjà été accueilli par huit des dix structures créées par les acteurs culturels de la ville, retenues pour la tournée. Il s'agit de la structure située à Siafoumou et Le consortium house à Koufoli (Mongo Mpoukou), l'atelier Mzewi à Tchimbamba (Lumumba), le Terminus Voungou (Tié-Tié), le Cercle civil au centre- ville, le Centre de ressources de Côte Matève (Ngoyo), l'Espace Yaro (Loandjili). Après l'espace Le continental, la tournée s'achèvera à Sueco. Outre le spectacle, cette clôture sera aussi marquée par un théatre forum avec les élèves et les étudiants et une présentation par la compagnie Issima du bilan de la tournée.