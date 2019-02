Burkina Faso: La directrice générale de l'Unesco en visite au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire

Audrey Azoulay a placé son déplacement dans les deux pays, les 24 et 26 février, sous deux priorités : l'Afrique et l'éducation, en particulier des filles et des femmes.

A Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la directrice générale de l'Unesco a pris part au 50e anniversaire du Fespaco, dont le thème est "Mémoire et avenir des cinémas africains". Plus de cent soixante films de tout le continent seront présentés. Elle a ouvert la table ronde intitulée "50 ans de Fespaco : 50/50 pour les femmes. Egalité et diversité dans le cinéma africain".

L'Unesco soutient les productions cinématographiques africaines et le rôle déterminant des femmes dans cette industrie créative. Seront projetés, entre autres, quatre films symboles du patrimoine cinématographique africain, restaurés dans le cadre du partenariat de l'Unesco avec la Fédération panafricaine des cinéastes et The Film fondation Martin Scorsese.

Audrey Azoulay a conclu cette visite au Burkina Faso par un entretien avec le président Burkinabè, Broch Marc Christian Kaboré. Puis elle se rendra en Côte d'Ivoire, où elle s'entretiendra, de prime abord, avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Elle ira ensuite à la rencontre de femmes commerçantes suivant un programme d'alphabétisation de l'Unesco par le numérique. La DG de l'Unesco se rendra sur le site du patrimoine mondial Ville historique de Grand Bassam, inscrit depuis 2012. Elle terminera sa visite ivoirienne par la visite des archives de la Fondation Amadou Hampâté Bâ.

La Fondation dispose notamment d'une vaste collection de plus de 3000 ouvrages rares, ainsi que des dizaines de milliers de manuscrits sur les traditions orales africaines. En raison de leur fragilité, ces manuscrits ont besoin d'être préservés, restaurés et valorisés notamment par un travail de numérisation.