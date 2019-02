Congo-Brazzaville: Braconnage - Six présumés trafiquants arrêtés avec un stock de pointes d'ivoire

Une opération conjointe des éco-gardes et de la gendarmerie a permis de mettre la main sur quarante-et-une pointes d'ivoire d'environ 90 kg, à Etoumbi, dans le département de la Cuvette ouest.

Les pointes d'ivoire saisies représentent un massacre de vingt éléphants, ce qui provoque l'indignation des autorités. « Les éléphants, animaux emblématiques de la République du Congo, ne cessent de tomber sous les balles de la cupidité humaine. Un triste symbole traduisant le climat écologique du pays. L'arrestation qui s'est déroulée le 5 février, à Etoumbi, en est une parfaite illustration», souligne un communiqué du ministère de l'Economie forestière.

Les individus arrêtés appartiennent à un réseau dont les rôles de chacun sont bien déterminés (des acheteurs des pointes d'ivoire, transporteurs, démarcheurs, revendeurs). « Ils jouissaient jusque-là d'un certain laxisme et des connexions transfrontalières avec le Gabon, leur permettant d'échapper continuellement à la justice. Cette fois-ci, leur course macabre a été stoppée et ils devront répondre de leurs actes et en payer les conséquences », prévient la même source.

Ces prévenus, tous de nationalité congolaise, sont poursuivis pour importation, détention, circulation illégale et commercialisation de trophées d'une espèce animale intégralement protégée (éléphant). Ils risquent des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme et de fortes amendes.

Malgré les moyens employés par l'Etat, la criminalité faunique ne faiblit pas. Pas plus tard qu'en janvier dernier, trois trafiquants ont été appréhendés à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha. Un des individus arrêtés est un militaire des Forces armées congolaises. Plus de neuf pointes d'ivoires ont été saisies, pesant une dizaine de kilogrammes, représentant cinq éléphants tués. Ces présumés délinquants fauniques seraient des habitués du commerce illégal des produits de la faune dans la localité et dans bien d'autres villes du Congo comme Brazzaville et Pointe- Noire.