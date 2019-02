Congo-Brazzaville: Pool - Mgr Louis Portella Mbuyu va parrainer les assises de la jeunesse du département

Sur le thème « Place et rôle des jeunes dans la reconstruction du département du Pool », la jeunesse de cette contrée se réunira, du 26 au 28 avril, pour se réapproprier les notions fondamentales du vivre ensemble afin de combattre le repli identitaire et favoriser la réconciliation avec les aînés.

Les prochaines retrouvailles, ont indiqué l'Association des élèves et étudiants ressortissants du Pool et le comité d'organisation, visent à amener la jeunesse du département du Pool à changer de mentalités et à rompre avec les habitudes du passé marquées par des violences armées devenues récurrentes depuis l'avènement de la démocratie au Congo. L'occasion permettra ainsi aux jeunes de ce département de prendre conscience de leur rôle dans la consolidation de la paix et de reprendre leur place dans l'essor social et économique du pays.

« Cette rencontre est pour moi un signe encourageant car la jeunesse est une semence d'avenir », a indiqué Mgr Louis Portella Mbuyu, le 25 février à Brazzaville. Paraphrasant le pape, il a ajouté : « Ne manquons pas d'impliquer directement la jeunesse dans la vie de la société afin qu'elle ne s'abandonne pas à des sentiments de frustrations et de rejet devant l'impossibilité de prendre en main son avenir ... ».

A l'issue de ces assises, une déclaration dite « Déclaration de la jeunesse du Pool » et plusieurs recommandations seront adoptées par les participants, qui comptent aussi revaloriser la notion "Kimutu" pour abandonner la culture de violence armée et amplifier le changement des mentalités.

Les cinq cents participants attendus à cette rencontre viendront des treize districts du Pool, des associations, des confessions religieuses, des partis politiques, de l'administration, de la force publique, de la diaspora ainsi que des institutions publiques et traditionnelles.

Parmi les activités envisagées lors de ces assises, l'on note pêle-mêle des exposés sur des préoccupations juvéniles et la réponse des sages; des soirées culturelles de brassage; une opération de collecte de sang et de planting d'arbres; un culte œcuménique pour le pardon et la réconciliation ainsi qu'une marche pour la paix.

« Les jeunesses des cours royales de Mbé, dans le département des Plateaux, et de Loango, dans celui du Kouilou, seront invités dans le cadre du brassage culturel à ces assises », a annoncé Théophile Moyo Malanda, président du comité d'organisation des assises de la jeunesse du département du Pool.