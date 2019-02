Congo-Brazzaville: Prise en charge des enfants en situation de rue - Le Samu social sollicite l'appui des bienfaiteurs

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son action auprès des enfants et jeunes de la rue (EDR) de Pointe-Noire, le Samu social a réitéré son appel à l'aide multiforme de ses partenaires et mecènes. Cette requête a été formulée dans son trimestriel d'informations "Kokutana" n° 33, publié le 18 février et couvrant la période d'octobre à décembre 2018.

Le Samu social, dispositif de lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue de la ville océane, poursuit sa mission de réinsertion sociale des enfants désespérés. En effet, dans son souci permanent de leur redonner le sourire par une bonne ration quotidienne, les jeux éducatifs et le sport, la structure sollicite auprès de ses partenaires, donateurs, entreprises et mecènes différents apports tout en leur rappelant les avantages du donner en faveur des enfants en détresse. Ces dons de diverses natures permettront aux acteurs sociaux de redonner la chaleur parentale à ces enfants delaissés.

Pour ce faire, le bulletin "Kokutana" fait savoir que chaque don au Samu social donne aux bienfaiteurs le droit à une déduction fiscale et les entreprises soutenant ses activités remplissent pleinement leur responsabilité sociétale. « Vos actions auprès des enfants en situation de rue améliorent l'image de votre entreprise. Une entreprise qui non seulement fait du profit mais contribue également au développement humain de son environnement immédiat. Ce qui vous permet d'associer votre marque à une grande cause, votre action a un impact direct sur le quotidien des enfants et jeunes en situation de rue. En agissant dans les soins et l'accompagnement des enfants et jeunes en situation de rue, vous vous rapprochez davantage des acteurs engagés et vous mobilisez tout votre environnement. Par conséquent, vous bénéficiez des avantages fiscaux », peut-on lire dans la publication.

Notons que le Samu social Pointe-Noire a été créé en 2006 sur la demande de la mairie, pour permettre aux personnes marginalisées en général et aux enfants et jeunes de la rue en particulier d'être pris en compte dans les programmes nationaux de lutte contre la précarité via le renforcement des synergies associatives, privées et publiques. Ses missions sont, entres autres, intervenir selon les principes de l'urgence auprès des enfants et jeunes de la rue de Pointe-Noire en allant à leur rencontre, les mettre à l'abri du danger en favorisant leur insertion sociale et professionnelle via un réseau de partenaires publics et privés.

La structure mène des activités de plaidoyer auprès des autorités locales afin de favoriser et d'améliorer la concertation publique/privée pour une meilleure prise en charge des enfants et jeunes de la rue.

Cependant, la mise en œuvre de l'axe de prise en charge des enfants de la rue est assurée par deux dispositifs d'aide et d'accompagnement, à savoir les équipes mobiles d'aide: véhicules à bord desquels on trouve un travailleur social ou un psychologue, un médecin ou un infirmier et un chauffeur-accueillant social. Ces équipes ont pour mission d'effectuer sept maraudes (six et sept de nuit et une de jour) ainsi qu' un suivi médical et psychosocial de jour (cinq jours / sept) chaque semaine. Lors des maraudes, les équipes mobiles d'aide rencontrent les enfants de la rue, leur proposent une prise en charge médico-psychosociale, prodiguent des soins, effectuent un suivi social, proposent, si besoin, et demandent une orientation vers le centre d'urgence. Elles effectuent également des permanences médico-psychosociales chez leurs partenaires (organisation de la société civile, maison d'arrêt, commissariats de police d'arrondissements et des quartiers).

Le Centre d'hébergement d'urgence avec soins infirmiers et psychologiques (Chusip) du Samu a une capacité de vingt-quatre lits et permet de mettre à l'abri les enfants dont l'état sanitaire et/ou psychique nécessite des soins d'urgences. La durée de séjour dépend de l'enfant et est adaptée à sa demande en fonction des orientations disponibles, variant de quelques jours à des mois. L'enfant bénéficie d'un suivi médical, social et psychologique et d'activités éducatives. Le Chusip vise aussi la stabilisation de l'état de l'enfant et l'oriente vers les structures d'hébergement à long terme partenaires pour une réinsertion. Il fonctionne 24h/24 tout au long de l'année. Enfin, pour tout offre en faveur des enfants de rue du Samu social, contactez le directeur Raphaël Ellul au +242 06 629 13 77.