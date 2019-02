Congo-Brazzaville: Humour - Lubum comedy club organise deux grandes soirées du rire

Des humoristes des deux Congo vont participer aux rendez-vous des 2 et 3 mars que le collectif réputé des humoristes de la ville cuprifère a fixé à son public au Pullman Hôtel de Lubumbashi, l'invitant à y passer des moments inoubliables.

A quelques jours de l'événement qui tient déjà en haleine sa ville, Benjamin Kahitare annonce qu'il faut s'attendre à un week-end insolite. Pour l'initiateur de Lubum comedy club, il ne se fait aucun doute que la manifestation est attendue. Car, a-t-il dit, « Le "Gala 1 An de rire" est avant tout une célébration d'un sérieux changement qui s'est effectué : le public a bien accueilli l'humour et Lubumbashi est devenu l'un des repères de l'humour africain ». Quoique fier de cet acquis, à ses yeux la manifestation des 2 et 3 mars, loin de lui monter à la tête, « est aussi une séance de travail et d'évaluation ».

L'humoriste, star incontestée dans son Lubumbashi natal, n'est pas inconnu sur le continent non plus, ayant fait des passages louables au "Parlement du rire". Il se réjouit d'avoir depuis contribué à l'émergence de jeunes talents. Benjamin Kahitare a confié au Courrier de Kinshasa son enchantement.« Nous avons eu à susciter l'intérêt chez plusieurs jeunes désireux de se lancer dans l'humour, nous célébrons donc le rire comme outil de changement et moyen d'influence », a-t-il déclaré.

Parlant de l'affiche constituée d'artistes des deux rives du fleuve Congo, il a affirmé : « Nous avons l'honneur d'accueillir nos amis Weilfar Kaya et Juste Parfait du Congo Brazzaville, Fiston Saï Saï de Kinshasa, Marco Mbayabu de Lubumbashi, Fiston Satshi de Likasi ». Et de préciser, au sujet de la sélection qui a abouti à cette affiche diversifiée, qu'elle a été faite « à l'initiative de Benjamin Kahitare et des humoristes du Lubum comedy club ».