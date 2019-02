Congo-Kinshasa: Académie des Beaux-ARTs - Neuf artistes expriment leurs talents dans une exposition photographique

L'Académie des Beaux-Arts ouvre ses portes avec une exposition dénommée : «FOCUS inter-Influence». Il s'agit d'une exposition photographique qui a débuté depuis le 23 février 2019, au sein de cette alma mater et qui prendra fin le 2 mars 2019.

La cérémonie du vernissage a eu lieu, le samedi 23 février, au cours d'une soirée organisée à cet effet. Pour ce faire, neuf artistes exposeront leurs chefs-d'œuvre pendant cette période, après avoir suivi une formation en master class. Plusieurs personnalités tant du monde culturel que diplomatique dont les Ambassadeurs helvétique et cubain n'ont pas manqué de s'intéresser à cette activité par leur présence active.

C'est donc une collaboration entre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ABA en sigle, et la Solidarité des artistes pour le développement intégral, SADI, un collectif composé uniquement des anciens et nouveaux étudiants de l'ABA, a en croire le Directeur de cet institut supérieur. Ce collectif avait, en effet, organisé un master class auquel ces neuf artistes avaient participé. Cette exposition photographique est donc une façon de vérifier si, réellement, la matière a été bien comprise par ces participants. «Ce master class ou les résultats qui en découlent sont un témoignage que la photographie est progressivement en train de s'affirmer comme un medium d'expression sur la scène cultural et artistique congolaise. Le public devra, désormais, s'habituer à des thématiques, renouveler dans la discipline relativement récente dans l'univers cultural », explique t-il avec fierté.

En présence des membres du comité de gestion et des étudiants de l'ABA, le DG Henri Kalama s'est dit flatté par la présence des uns et des autres, en dépit des nombreuses occupations. Il a apprécié cette marque de solidarité et de soutien envers les artistes, en général, des photographes et de l'ABA, en particulier. L'Académie des Beaux-Arts, en sigle ABA, compte ouvrir un département de photographie d'ici l'année prochaine, en vue d'élargir sa liste de disciplines. Au-delà de sa mission de dispenser des enseignements, l'ABA compte être centre culturel.