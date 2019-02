Congo-Kinshasa: S'inspirant de son expérience personnelle - François Kadima publie "comment construire son succès"

Préfacé par le Professeur Augustin Loko Fwamba et édité dans Mary Bro Froundation Publishing, «comment construire son succès» est l'œuvre bien entendu de François Kadima. La cérémonie du vernissage est intervenue, le samedi 23 février 2019, à l'Institut facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, Ifasic.

C'était en présence des membres du corps enseignant de cette Institution supérieure ainsi que de l'UNPC. Porté sur les fonts baptismaux par le Professeur Ntonda Philippe, ce livre est destiné à toutes les personnes qui rêvent de succès et qui croient en leurs aptitudes.

«Conçu sur base de la perception de différentes attitudes et ambitions des personnes dont le succès est le fruit de l'effort et non d'un gâteau offert sur un plateau, ce livre est destiné à toutes les générations et surtout aux personnes qui rêvent de succès et qui croient en leurs aptitudes et en leur avenir», explique François Kadima, Journaliste à la Radio Okapi.

Bien plus, cet ouvrage offre une panoplie de recettes et principes du succès, ainsi que quelques témoignages susceptibles de motiver, inspirer, et de déclencher au-dedans des humains le sursaut, la passion, le désir de changement et de progrès, en dépit des difficultés et obstacles éventuels.

Plusieurs éléments entrent en jeu pour l'atteinte du succès, indique l'auteur, tout en martelant sur le fait que le succès est le fruit de plusieurs efforts et non d'un gâteau offert sur un plateau d'or. Il enseigne aux amoureux de la réussite et du succès, la maîtrise de soi et de son domaine, l'effort, le choix, la rigueur, l'excellence, le travail, la détermination, la passion, l'efficacité, les ambitions... à tous ceux qui désirent réaliser avec succès leurs rêves. L'auteur dit s'être inspiré de son expérience personnelle pour mettre sur pied ce recueil. Car, témoigne-t-il, il est le fruit d'un dur travail.

Le livre contient donc trois grands chapitres. Le premier retrace le parcours de l'auteur, qui est passé de vendeur ambulant jusqu'à devenir un grand Journaliste. Cette partie démontre comment l'auteur est lui-même un témoignage vivant qui a su caresser ses rêves, malgré le haut et le bas. Dans le deuxième chapitre intitulé « sommes-nous préparés au succès ?», l'auteur explique les différentes étapes qui concourent à l'atteinte du succès notamment, la définition des objectifs et des stratégies. Et, enfin, le troisième et dernier chapitre, présente une série de témoignages de certaines personnes qui ont atteint le succès comme source d'inspiration. Il insiste, par ailleurs, sur l'importance d'être entouré des personnes qui croient en "nos" rêves et nous poussent à atteindre nos objectifs.