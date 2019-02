Congo-Kinshasa: EXETAT - Les candidats autodidactes déjà sur le rail !

Malgré la contre-information divulguée par le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire, qualifiant d'organisation pirate les tests préliminaires de l'Examen d'Etat organisés en faveur des candidats autodidactes des sections techniques et professionnelles par le Ministère de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat, lesdites épreuves ont bel et bien eu lieu à Kinshasa.

Plus de cinquante candidats ont été enregistrés le dimanche dernier à Kin-Ouest, précisément à Bumbu, à Kin-centre dans la commune de Kalamu et à N'djili pour la partie Kin-Est. Accompagné d'une équipe lors de sa descente sur terrain, le Ministre de la FPMA, Pierrot Uweka s'est, lui-même, assuré du bon déroulement de ce test et a personnellement vécu l'effectivité de ses premiers pas vers les 4 jours décisifs de juin 2019.

Partout où il est passé, ce dernier a personnellement été en contact avec les éléments démontrant des avancées significatives au sujet de la présentation des autodidactes aux épreuves de juin prochain.

A Bumbu ont été enregistrés les codes correspondants à certaines options telles que la commerciale (301), l'hôtellerie (702), les Arts plastiques (501), l'Electricité (903), la Mécanique générale (901), la Mécanique-automobile (915), la construction (904) et l'aviation (911).

Ayant constaté cela, le chef de file du ministère y a trouvé satisfaction. Partageant cette euphorie avec lui, Emérence Rubwiye (Secrétaire Général) et Emmanuel Madilamba (Inspecteur Général), l'Inspecteur principal provincial Isono Mafula, les Directeurs Provinciaux, Sous-provinciaux ont constitué la délégation du Ministre.