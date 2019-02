Congo-Kinshasa: Pierre Lumbi - "Nous attendons de Félix Tshisekedi la libération des derniers prisonniers... "

Enfin, ils ont brisé le silence. Il n'est plus question de spéculer. Ce mardi 26 février 2019, dans la salle de conférences Reine de paix, les dignitaires politiques de la plateforme « Ensemble pour le Changement » ont porté haut le son de leur voix, s'exprimant sur la situation politique en RDC.

Faisant l'état des lieux de la succession des événements, à travers la lecture critique des discours, faits et gestes de leurs colistiers depuis la publication des résultats des scrutins combinés du 30 décembre dernier, la dynamique propre à Moïse Katumbi dit attendre de Félix Antoine Tshisekedi, la libération des derniers prisonniers politiques, le retour des politiciens en exil forcé dont Katumbi, Bemba et Nyamuisi et, enfin, un agir autonome totalement guidé par la Constitution.

Au nom d'Ensemble pour le Changement, Pierre Lumbi en tant que Vice-président a tenu un point de presse pour la première fois depuis l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il était accompagné de quelques cadres et membres de la plateforme. Après le chahut qu'ont engendré les déclarations divergentes de Gabriel Kyungu et Christophe Lutundula, tous deux cadres d'Ensemble, il a donc fallu une mise au point donnant un éclairage cohérent de ce méga groupe politique.

De prime abord, "Ensemble pour le Changement" reste ouvert à toute initiative allant dans le sens du règlement de la grave crise politique que connaît le pays", lâche Pierre Lumbi Okongo. Ce, rappelant au Président de la République, Félix Tshisekedi, sa responsabilité personnelle dans la situation actuelle et l'invite à prendre des initiatives fortes susceptibles de régler cette question d'illégitimité des institutions et de leurs animateurs.

Toutefois, Moïse Katumbi et ses acolytes constatent la proclamation de Tshisekedi par la CENI, ainsi que sa validation et son investiture par la Cour constitutionnelle. Seulement, constatent-ils, que "les élections de 2018, au même titre que ceux de 2006 et 2011, ont été entaché de beaucoup d'irrégularités... "

Ce qu'il faut pour arriver à l'Etat de droit

Cependant, puisque l'autorité de l'Etat est incarnée par la Magistrature suprême, Ensemble pour le Changement appelle le Fils Tshisekedi à mettre toutes les batteries en marche et prendre des mesures fortes en vue de rétablir l'autorité de l'Etat, et garantir la paix au sein de la population.

Par ailleurs, a soutenu le Vice-président Lumbi, la crise de légitimité demeure et tire le peuple vers la misère, la souffrance, voire la marginalisation. Il est donc impérieux que le Président actuel mette en place des stratégies efficientes de manière à redorer l'image de ce pays continent au cœur de l'Afrique.

De son avis, Pierre Lumbi évoque la question de la main libre, non enchaînée ni bloquée du Chef de l'Etat par quiconque ou quoique se soit. "Le pouvoir de Félix Tshisekedi devrait reposer et se faire guider uniquement par la Constitution, non pas l'accord signé avec des Individus quelconques. Car, si ce dernier conserve encore l'essentiel de nos idéologies du fait qu'il a été avec nous, qu'il restaure l'Etat de droit".

En tant que 1ère force politique de l'Opposition ayant alignée le plus grand nombre des Députés nationaux (66) et Provinciaux (97), de même, s'étant investit dans la lutte pour le bien-être de la population congolaise, "Ensemble s'est dit prêt à emboîter le pas dans toute initiative, quelle qu'elle soit, allant dans le sens de l'instauration de la sécurisation du pays, la réhabilitation des Institutions légales, l'intérêt du peuple congolais... ".

"Nous attendons la libération des derniers Prisonniers Politiques ainsi que le retour des exilés politiques forcés parmi lesquels Katumbi, Bemba et Nyamuisi", a réaffirmé Pierre Lumbi.

Su ce qui est de la collaboration avec le pouvoir en place, Ensemble annonce qu'il ne s'en tiendra qu'aux règles de collaboration préétablies entre l'opposition et le pouvoir en place. "Si le Président de la République rempli correctement ses tâches, nous ne manquerons pas de le soutenir ; par contre, si dans sa gestion il dérape, nous serrons les premiers à le dénoncer".

Changement d'optique

Tout compte fait, Pierre Lumbi a, au nom du groupe, appelé le peuple congolais à ne pas s'inquiéter. Avant, évidemment, de lancer la sonnette d'alarme en exhortant et en conviant tous les dignitaires de Lamuka à se réunir pour réorienter l'idéologie de leur lutte, au besoin le remplir pour que le combat de la vérité des urnes soit supplanté par celui de "la restauration de l'Etat de droit et de la démocratie".