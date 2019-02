Congo-Kinshasa: Marché du disque chrétien - Godé Bondembe frappe encore avec l'album «Mopepe» !

Ce 1er avril 2019, le marché du disque chrétien accueille avec fracas la sortie du nouvel album «Mopepe» de Godé BONDEMBE. Très belle voix, cette chanteuse fait partie de nouvelles étoiles qui rayonnent dans l'univers de la musique gospel en République Démocratique du Congo. Sa nouveauté vient encore d'enrichir le marché du disque dans un pays où 80% de la population est chrétienne.

Béatrice Hôtel à Kinshasa est le cadre choisi pour célébrer le lancement de cet opus et le présenter officiellement devant la presse et le public.

« Mopepe » est disponible en support CD, DVD et dans toutes les plateformes de téléchargement digital.

Le sage Max Mbenga et l'ensemble de l'équipe de management de la chanteuse ont pris toutes les dispositions nécessaires afin que l'évènement soit à la hauteur des attentes des amoureux du gospel.

Evidemment, maman Godé BONDEMBE qui n'est plus à présenter sur la scène musicale congolaise a, une fois de plus, donné le meilleur d'elle, sur le plan artistique et thématique.

Sur le plan thématique, cette aubade musicale est un témoignage, ou mieux une véritable prédication destinée au peuple de Dieu. Contrairement à ce que le monde pense, elle proclame la date du 1er avril comme un jour de vérité consacré au Seigneur Jésus-Christ. «Le Mensonge n'a pas sa place dans la vie des chrétiens. Car, la vérité a triomphé sur le mensonge depuis la Croix. Seul Jésus-Christ est digne d'être obéi ».

Pour l'artiste, le Chrétien doit vivre dans la joie parce qu'il a Jésus- Christ qui est le chemin, la vérité et la vie.

« Mopepe » : une œuvrée inspirée

Très talentueuse, elle a travaillé de manière à ce qu'à travers ses belles mélodies, son nouveau disque soit un canal par excellence de bénédiction pour témoigner et glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ.

Du point de vue du fond, « Mopepe » est un album inspiré de Dieu. Il est constitué de messages et paroles très profonds tirés des Saintes écritures.

L'auteure a pris tout son temps pour concevoir et composer des textes et chansons succulents pour la gloire de son Dieu.

Evangéliste, Godé BONDEMBE s'est donnée corps et âme pour sa réalisation. Pour elle, l'idéal est de conduire davantage les Congolais dans la présence de Dieu et surtout à comprendre la volonté du Créateur dans leur vie.

«Je suis "Mopepe", c'est-à-dire, insaisissable ! Incontrôlable. Avoir Jésus dans sa vie fait de nous de vent que personne ne peut contrôler. Même pas le diable et sa ruse. Voilà pourquoi, la chair et ses désirs ainsi que quiconque ne peut me maîtriser. Si le diable ne peut me maîtriser parce que je suis un vent, alors comment le poisson d'avril qui est son œuvre peut me maîtriser ?», a déclaré la chanteuse sur son compte Facebook.

Ceux qui ont écouté en primeur l'album, renseignent que «Mopepe» comporte de beaux cantiques d'adorations et de louanges au Seigneur.

Sur le plan artistique, le disque regorge plusieurs variétés de styles de musique. Maman Godé BONDEMBE a abattu un travail de qualité qui mérite le soutien des chrétiens, en particulier et, de tous les Congolais, en général.