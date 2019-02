Cote d'Ivoire: Abidjan perles de lumières - Un trait d'union majeur

document

Notre festival est désormais une tradition, une belle tradition qui permet aux filles et fils du pays de se rassembler autour de la lumière et par la lumière.

La tradition s'est si bien ancrée au fil des huit (8) années d'édition que toutes les façades et les Intérieurs des grands centres commerciaux et institutionnels de la capitale ne peuvent plus se passer des illuminations festives de Décembre. Même les particuliers s'y sont mis. Les Abidjanais et les Ivoiriens l'attendent fébrilement et l'exigent même.

Puisse cette flamme rester allumée et laisser ainsi la lumière briller à l'intérieur de chacun de nous, le reste de l'année et tout le temps dans notre pays, et continuer à procurer la joie. Cette joie qui est à la fois thérapeutique et source de bonheur.

Mais, en plus de cela, cette tradition revêt, chaque année et au fil du temps qui passe, un effort renouvelé à travers des thèmes et des figures diversifiées. Ces thématiques se succèdent avec bonheur.

Qu'il me soit permis d'en citer quelques-uns. Nous avons connu « La Côte d'Ivoire qui gagne » au moment de la Can remportée par nos éléphants, « Akwaba » avec les VIIIes Jeux de la Francophonie brillamment réussis pendant lesquels les Ivoiriens ont démontré que nous savons recevoir et être hospitaliers comme l'augure notre hymne national, « Émergence » pour amplifier et soutenir notre ambition commune de développement social et économique.

Belle inspiration !

Le sujet des illuminations 2018 est bien « Réconciliation ». Belle inspiration! En effet, la réconciliation est un instrument qui alimente la cohésion dans les relations intra-familiales, inter-familiales, intra-régionales, inter-regionales, intra-nationales et internationales.

Pour l'invoquer et la célébrer, nous nous sommes adossés au symbolisme du désormais célèbre sapin géant. Celui-ci est en lui-même l'expression de notre volonté nationale de vivre ensemble.

Contemplé par le haut, le sapin offre en effet un cercle dont les rayons se diffusent sur le périmètre du cercle, en nombre infini. Tous les rayons autour du cercle convergent vers un seul point. C'est le centre.

Ramenés à la situation des hommes, on comprend que les hommes sont divers et nombreux avec chacun sa spécificité.

Mais ce qui nous réunit, c'est le centre, c'est Dieu. Dieu sous le contrôle de qui, nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble, de vivre ensemble, dans la solidarité et l'harmonie, de vivre réconciliés.

Et l'Orange-blanc-vert, le discours chromatique 2018 de ce sapin géant et du drapeau national, traduit notre unité, tant protégée et prônée par le Président de la République.

Et c'est ici l'occasion de rendre à César ce qui est à César en dédiant toutes les 8 éditions passées, de même que toutes les composantes à venir, à la Première Dame et à son époux, le Président de la République, le Dr Alassane Ouattara.

Leur détermination, leur soutien indéfectible et leur implication personnelle consolident ce rendez-vous annuel, culturel, humain, sociologique, économique d'exception des Abidjanais et des Ivoiriens. Il faut dire qu'il n'est pas que festif et ludique.

Retenons ici le volet économique qui ne cesse de grandir avec une croissance des deux secteurs formels et informels (établissements hôteliers et de restauration, magasins et centres commerciaux, artistes, vendeurs ambulants et à la criée, photographes ambulants et professionnels, agences, de communication et d'événementiels, entreprises commerciales, transporteurs) qui permettent aux uns et aux autres de booster leurs chiffres d'affaires pendant ce rendez-vous.

Retenons aussi et principalement la formidable adhésion populaire qui ne faiblit pas et qui porte ce festival.

Nous sommes tellement heureux de constater, dans nos sondages, que « Abidjan Perle de Lumières » et son apothéose, le gigantesque spectacle pyrotechnique constituent le programme de fête de fin d'année de nombre de nos jeunes et de nos familles.

Ce moment final de l'année draine vers l'agglomération d'Abidjan des Ivoiriens de l'intérieur du pays et des amis des pays limitrophes.

Pour ces derniers, les données recueillies auprès des partenaires hôteliers le confirment éloquemment. L'un de ces hôtels, le Pullman, a choisi d'ailleurs d'endosser le costume d'hébergeur officiel des feux d'artifice d'Abidjan.

Et le plus heureux est que chaque année, la marraine de cette fête est aux côtés de cette marée humaine.

Et sa lumineuse présence chasse (tout comme la lumière), la pénombre. La présence de la Première Dame est un motif de satisfaction en même temps qu'elle décline une joie immense en nous.

Elle confère de la noblesse à la fête des lumières et nous encourage à toujours mieux faire. Mais au-delà de la lumière élémentaire, il faut percevoir qu'Abidjan est parvenu à s'inscrire dans le cercle très fermé des villes lumières que sont Lyon, Paris, New York, Dubaï, Las Vegas, Los Angeles et bien d'autres.

Mieux, là où ces grandes villes offrent, en moyenne 12 minutes ou un quart d'heures de feux d'artifices, Abidjan propose 22 minutes et 9 km de parcours d'illuminations.

Nous sommes passés du rêve de chercher à compter parmi les grandes villes, à une réalité selon laquelle on peut compter avec nous car, désormais, nous faisons la course, en tête, dans le peloton du continent africain.

Cette lumière jugée éphémère, par ceux qui ne savaient pas, est désormais pérenne. Elle impacte positivement sur le quotidien des humains à divers degrés.

Condensée d'énergie, elle fonctionne comme une thérapie pour transformer les pensées, les sentiments, par son invitation à l'action positive et aux retrouvailles fraternelles.

Donner vie à la nuit

Il ne fait plus nuit dans le cœur des Ivoiriens. En effet, car Abidjan Perle de lumières a permis de donner vie à la nuit, de renouveler le regard que l'on pose sur des lieux d'exception et symboliques de notre ville, connus ou non, de nous (par exemple, les ponts, la place Akwaba, la place de la République, etc).

Abidjan Perle de Lumières (APL) a aussi permis de révéler et de réveiller la beauté symbolique voire spirituelle insoupçonnée de monuments ou de places auxquels l'on ne prêtait pas ou plus attention.

Nous voulons citer l'exemple du lieu de la mise sous tension des lumières d'Abidjan qui porte une charge et un message de haute portée.

Ainsi, la place entre la Cathédrale Saint Paul d'Abidjan et le palais de justice, symbolisant à la fois la Justice de dieu et celle des hommes, est désormais une place célèbre qui prône l'harmonie entre les hommes et le divin et voit déferler des milliers de nos compatriotes comme pour effectuer leur pèlerinage de l'union et de la fraternité.

Il nous plaît alors de saluer le génie créatif du partenaire technique, Apoteoz SA qui permet, chaque fois, de donner vie et d'amplifier nos messages et durant des mois de conception, de création et de travail, de fournir un programme d'illuminations de la ville d'Abidjan quasi conforme à la vision que le Président Alassane Ouattara a, de faire du pays, un phare pour l'Afrique et le monde.

Désormais, l'on peut de façon diurne ou nocturne, poursuivre ses activités avec une préhension de l'environnement et ambitionner de communiquer plus efficacement et plus fraternellement.

C'est ainsi que, paraphrasant Victor Hugo, chaque Ivoirien, comme chaque Homme, dans sa nuit, continuera d'aller vers sa lumière.

Par Robert Beugré Mambé

Ministre-Gouverneur du District Autonome d'Abidjan