Congo-Kinshasa: On tourne la page﻿

Ensemble pour le changement, plateforme de Moïse Katumbi, accepte Félix Tshisekedi comme président de la République. Pour l'apaisement du climat politique, c'est une avancée significative. Cette déclaration qui passe pour une reconnaissance est une première tentative de la main tendue de « Ensemble » au nouveau pouvoir depuis les élections controversées du 30 décembre 2018.

Compte tenu de la gravité de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Ensemble pour le changement, estime que « dans l'intérêt supérieur de la Nation et pour éviter que le chaos ne perdure », il faille soutenir toute action et initiative allant dans le sens du bien-être de la population, de la consolidation de la paix, de l'instauration d'un régime véritablement démocratique, de la sécurisation du pays et de la réhabilitation des Institutions républicaines.

Mais pour les cadres de cette plateforme, qui se réclame d'être la première force de l'opposition issue des élections de 2018 avec ses 66 députés nationaux et 97 députés provinciaux, la reconnaissance du pouvoir ne signifie pas l'octroi d'un check en blanc au leader de l'UDPS aujourd'hui élevé au sommet de l'État. Au contraire.

La plateforme de Moïse Katumbi attend du nouveau chef de l'État l'instauration réelle d'un État de droit et tous les autres fondamentaux qui sous-tendent la démocratie congolaise. Ce serait là, le couronnement parfait de toutes les années de combat mené au prix de sang. Ce serait surtout un hommage rendu à toutes les personnes qui ont versé de leur sang afin qu'arrive cette alternance politique que d'aucuns souhaitaient être « civilisée ».

Dans ce sens, Ensemble pour le changement attend du président Tshisekedi des « signaux forts », notamment la libération des derniers prisonniers politiques et favoriser le retour des exilés politiques et forcés.

Quel sens donner à un tel geste venant d'un frère-ennemi ? Le message est clair : on tourne la page et on avance.