Afrique Australe: Félix Tshisekedi en quête de soutien dans la SADC - Première étape, la Namibie﻿

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, se tourne vers la Sadc (Communauté de développement de l'Afrique australe). C'est par la Namibie, où il est arrivé mardi, que Félix Tshisekedi entame ses contacts au sein de l'organisation sous-régionale.

Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé mardi à Windhoek, en Namibie, à l'invitation de son homologue Hagei Geingob. Le chef de l'Etat a été accueilli à l'aéroport de Hosea de Windhoek par Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-Premier ministre Namibien en charge de la coopération internationale.

Deux jours de travail qui lui permettront de prendre ses contacts avec la Sadc (Communauté de développement de l'Afrique australe), au moment où la Namibie assume la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Dans sa suite, le chef de l'Etat est accompagné de la première dame, Denise Nyajeru Tshisekedi, et de plusieurs collaborateurs.

« J'ai retrouvé l'espoir et la confiance dans la capacité de la RDC à jouer un rôle significatif dans le développement de la région Sadc et de l'Afrique dans son ensemble. C'est pourquoi la visite de travail du président Tshisekedi en Namibie marque une étape cruciale dans la consolidation des relations bilatérales entre nos deux pays, avec pour objectif principal d'ouvrir de vastes possibilités d'échanges interpersonnels et d'échanges entre entreprises dans l'intérêt du bien partagé pour nos deux pays », rappelait à ce propos la présidence namibienne dans un communiqué, peu avant l'arrivée de Félix Tshisekedi à Windhoek.

En optant pour la Namibie, premier pays de la Sadc retenu dans son agenda, Félix Tshisekedi veut sûrement consolider ses liens dans la sous-région. Et quoi de plus normal de commencer par la Namibie, qui assume pour le moment la présidence tournante de la Sadc.

« J'ai amené ma méthode qui fait déjà ses effets »

Dans la conférence de presse qu'il a co-animée au State House avec son homologue namibien, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a circonscrit les 30 premiers jours de sa présidence. « J'ai amené ma méthode qui fait déjà ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent le droit des citoyens, au niveau de la télévision nationale, la parole est donnée à l'opposition, les activités de Martin Fayulu passe sans censure et il continue à tenir des manifestations en toute liberté », a déclaré Félix Tshisekedi.

Dans le registre de la décrispation politique, il a annoncé la libération dans les prochains jours des prisonniers politiques. « Dans les jours qui viennent tous les prisonniers politiques seront libérés selon leurs cas parce qu'il y a ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement et d'autres les procédures sur eux peuvent être levées. C'est qui est sûr, tous les prisonniers seront libérés dans les prochains jours », a promis le chef de l'Etat.

Pour concrétiser une de ses promesses de campagne, le chef de l'Etat s'engagé à donner un visage humain à l'ANR (Agence nationale des renseignements). « En ce qui concerne l'ANR qui était la police politique du pouvoir depuis l'indépendance, nous allons donner à l'ANR un autre visage plus humain, et j'ai déjà donné l'ordre pour la fermeture de tous les cachots de l'ANR et qu'on ne puissent plus retenir des gens juste à cause de leur opinion politique ».

La visite de travail du président Tshisekedi, la première en Namibie, depuis son entrée en fonction le 24 janvier 2019, fait suite à la réunion bilatérale des deux dirigeants qui s'est tenue le 10 février 2019 en marge du 32ème sommet de l'UA à Addis-Abeba, indiquait la présidence namibienne dans un communiqué.