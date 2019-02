Algérie: Accidents de la route - Campagne de sensibilisation en direction des conducteurs

- Les services de la Gendarmerie nationale ont lancé une campagne de sensibilisation en direction des conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et de marchandises pour réduire le nombre des accidents de circulation, a-t-on appris, mardi, auprès de la Chargée de la communication du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger, le Capitaine Ounis Souad.

Dans une déclaration à l'APS, le Capitaine Ounis a indiqué que la campagne de sensibilisation lancée par le Commandement de la Gendarmerie nationale en direction des conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et des marchandises qui se poursuivra jusqu'au 3 mars prochain a pour objectif réduire le nombre des accidents de la circulation.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale organisera, à travers les différentes stations de transport terrestre des voyageurs et des stations de bus de la wilaya d'Alger, des activités pour sensibiliser les usagers de la route, particulièrement les conducteurs de véhicules de transport des voyageurs et de marchandises quant à leur responsabilité à l'égard des personnes qu'ils transportent.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par le Commandement de la Gendarmerie nationale concernant la sécurité routière pour élever le degré de conscience des conducteurs, mettre en exergue leurs responsabilités à l'égard des usagers de la route et les sensibiliser quant au nécessaire respect des règles de la circulation routière, notamment les infractions dangereuses, à l'instar de l'excès de vitesse, des dépassements dangereux, du non respect de la distance de sécurité et des manœuvres dangereuses.

Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l'excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non respect de la distance de sécurité seront distribués lors de cette campagne de sensibilisation qui verra la participation d'associations, d'acteurs de la société civile et des Scouts musulmans, selon le capitaine Ounis.