Algérie: Gaïd Salah réitère l'engagement de l'ANP pour la tenue de l'éléction présidentielle dans la quiétude

Alger — Le général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré mardi à Tamanrasset, l'engagement de l'ANP à réunir "toutes les conditions nécessaires, permettant aux élections présidentielles de se dérouler dans un climat de quiétude et de sérénité" .

Le général de Corps d'Armée a également a affirmé, lors d'une visite de travail et d'inspection dans la 6e Région Militaire, que l'Algérie a payé un lourd tribut afin de recouvrer sa sécurité et sa stabilité, et que la préservation de cet acquis très cher devrait être au moins à la hauteur de ce prix payé, réitérant son engagement personnel à réunir toutes les conditions favorables au bon déroulement des prochaines élections présidentielles dans un climat de quiétude, de sérénité, de sécurité et de stabilité, indique un communiqué du MDN.

"Le bon sens et le raisonnement juste et objectif nécessitent forcément d'observer et de considérer le bilan sécuritaire réalisé, après les années sombres par lesquelles est passée l'Algérie. Ce bilan témoigne du prix onéreux payé pour le recouvrement de la sécurité de l'Algérie et de sa stabilité et confirme le degré de cohésion entre le peuple et son Armée, et leur lien solide effectif et moral, et affirme que leurs chemins se rejoignent, que leur destin est le même et que leurs visions convergent, voire s'unissent vers un même avenir. Ils constituent une seule et même entité car ils appartiennent à la même Nation. Tel est le secret de la ferme détermination et de la grande volonté qui ont permis de recouvrer la sécurité du pays, et de le délivrer des griffes du terrorisme sordide.

Partant de cette solide persévérance, qui nous caractérise au sein des Forces Armées, pour préserver l'Algérie et la protéger de tout danger, je me suis engagé personnellement, en tant que responsable au sein de l'Armée Nationale Populaire, devant Allah Le Tout-Puissant, le Peuple et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à réunir toutes les conditions nécessaires, permettant aux élections présidentielles de se dérouler dans un climat de quiétude, de sérénité, de sécurité et de stabilité", a-t-il ajouté.

"En cette honorable occasion, je tiens à rendre hommage à la teneur du message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, adressé à la Nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens et de la Nationalisation des hydrocarbures, pour ses propos honorables à l'adresse de l'Armée Nationale Populaire", a-t-il dit.

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, "les résultats réalisés par l'Armée Nationale Populaire au niveau de nos frontières sud, à l'instar de toutes nos frontières nationales, voire à travers l'ensemble de notre territoire national, sont le fruit d'une vision globale de la sécurité, qui a été adoptée par le Haut Commandement de l'ANP. La mission d'asseoir et de préserver la sécurité de notre pays requiert une application stricte et minutieuse de cette vision pertinente aux dimensions stratégiques clairvoyantes, dont la finalité est de garantir au peuple algérien le droit de vivre dans la paix et sécurité, et qui considère ce devoir sacré comme étant des responsabilités qui incombent à l'ANP, conformément à ses missions constitutionnelles, dont elle s'honore d'accomplir et de mener à bien".

Dans le cadre de l'inspection périodique des unités militaires implantées le long de la frontière Sud du Pays et le suivi de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2018/2019, à travers l'ensemble des unités de l'ANP, le Général de Corps d'Armée effectue une visite de travail et d'inspection aux secteurs et unités de la 6e Région Militaire à Tamanrasset.

La visite a été entamée à partir de la frontière de l'extrême Sud du Pays, par l'inspection des unités du Secteur Opérationnel Bordj Badji Mokhtar, où le Général de Corps d'Armée, et après la cérémonie d'accueil, a inauguré une nouvelle unité de la Défense Aérienne du Territoire.

Le Général de Corps d'Armée a tenu également, en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud Commandant de la 6e Région Militaire, une rencontre avec les personnels de ces unités, à l'occasion de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée à toutes les unités de la Région via visioconférence, à travers laquelle il a salué les efforts laborieux et persévérants consentis sur le terrain, par les éléments de l'ANP dans cette zone frontalière sensible, en guise de loyauté à leur peuple et à leur pays l'Algérie. Des efforts qui reflètent leur grand esprit patriotique et leur attachement au message des vaillants chouhada.

A l'issue de cette rencontre, le Général de Corps d'Armée a écouté les interventions des personnels de la Région qui ont réitéré leur engagement et leur loyauté envers leur Armée, leur peuple et leur Pays, l'Algérie.