Cote d'Ivoire: Ligue1 - La Soa sous pression, le WAC n'est plus relégable

Rien n'est encore joué dans la course au titre de champion de Côte d'Ivoire saison 2018-2019. A huit journées de la fin, les débats sont totalement relancés au sommet du classement, après le match nul concédé par la Soa face à Sassandra (1-1) dimanche, lors de la 18e journée.

Deux matches successifs sans victoires (deux matches nuls) qui font perdre quatre points à l'équipe dirigée par le coach Aka Jean-Baptiste.

Les militaires ne comptent plus que six points d'avance sur leur poursuivant direct, le Fc San Pedro qui, contrairement à la Soa, est dans une bonne dynamique.

Les Portuaires ont obtenu deux victoires successives contre Sassandra (1-0) et Moossou Fc (3-0) et affichent une meilleure différence de buts que leur adversaire. Le Racing club d'Abidjan se rapproche également de la Soa. Le promu compte sept points de moins que le leader.

Les deux prochaines journées seront déterminantes pour la Soa qui est désormais sous pression. Les militaires accueillent Bouaké lors de la 19e journée avant de défier l'Africa Sports à la 20e journée.

Pendant ce temps, son poursuivant direct, le Fc San Pedro recevra l'Asi (19e journée), avant d'effectuer un voyage difficile à Bondoukou pour affronter l'As Tanda (20e journée). Dans le bas du tableau, le fait au terme de cette 18e articulation de la Ligue1, c'est la sortie du Wac de la zone rouge.

Grâce à sa victoire contre Bouaké Fc (2-0), Williamsville athletic quitte la 13e place au classement pour la 12e. Le Wac n'est plus en position relégable Mais il reste encore huit longues journées et la bataille est loin d'être gagnée pour les Guêpes.

Les joueurs du coach Rachid Ghaflaoui partagent le même nombre de points que Lys Sassandra (19pts), mais avec une meilleure différence de buts. Ettien Koffi et ses coéquipiers présentent un meilleur visage depuis la phase retour de la ligue1.

Aucune défaite concédée en cinq matchs. Mieux, les protégés du président Koné Abackar ont pris 11 points sur les 15 possibles. C'est l'équipe la plus en forme, au vu des statistiques de cette phase retour.

Le Wac a remporté 3 matches et concédé deux nuls. L'équipe possède surtout la meilleure défense de cette phase retour. Aucun but encaissé depuis la reprise, contre 16 lors des matches aller. Mofosse Karidioula et ses coéquipiers devraient poursuivre sur leur lancée, s'ils veulent assurer le maintien.

C'est par contre le désarroi à Moossou où rien ne va. Même si l'équipe n'est mathématiquement pas encore reléguée en seconde division, la mission sera difficile pour les joueurs de Christine Ezoua qui affichent les pires statistiques de la saison.

Avec seulement 8 pts inscrits, les « Héritiers du trône » possèdent également la plus mauvaise attaque (14 buts inscrits) et la plus mauvaise défense (36 buts encaissés).