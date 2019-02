Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire - Des experts appellent l'État à soutenir la production de l'igname et du manioc

Le Centre suisse de recherches scientifiques a effectué, hier, sa rentrée solennelle, sur sa base à Adiopodoumé, sur la route de Dabou.

L'igname et le manioc peuvent significativement contribuer à assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est l'avis de quelques experts du secteur agro-alimentaire qui ont pris part, hier, à la rentrée solennelle du Centre suisse de recherches scientifiques (Csrs), à Adiopodoumé, sur la route de Dabou.

Au nombre de ceux-ci, Dr. Hgazat Kouamé, chercheur senior au CSRS et enseignant- chercheur à l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, le Pr Georges Amani, expert et enseignant- chercheur à l'université Nangui Abrogoua, Dr. Kouassi Aboubakari, enseignant-chercheur au Laboratoire de génétique de l'Ufr Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Le thème retenu pour cette quatrième rentrée solennelle était : « Apport des tubercules (igname, manioc) et de l'élevage dans le déficit de sécurité alimentaire et nutritionnel : acquis, défis et perspectives ».

Tous ont expliqué les atouts et les qualités de ces deux tubercules. Et souhaité que l'Etat ivoirien mette l'accent sur la production de ces denrées.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du Pr Acray-Zengbé Pétronille, directrice générale de la Recherche et de l'Innovation, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Elle a souligné qu'il est important que la Côte d'Ivoire mette sur pied une politique solide et durable de recherche qui contribuera à rendre performant et attrayant le système de production de tubercules, de racines et d'élevage.

Elle avait à ses côtés le directeur général du Centre suisse de recherches scientifiques, Pr. Koné Inza. Celui-ci a rappelé que c'est depuis 1951 que ce Centre est établi en Côte d'Ivoire.