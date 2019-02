Cote d'Ivoire: Kablan Duncan à Rome - "L'agriculture joue un rôle très important au niveau de la Côte d'Ivoire"

Le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan était, le 25 février, au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), où il a eu une séance de travail avec son directeur général, José Graziano da Silva.

A la fin de leur entretien, le vice-Président s'est prononcé sur l'importance de l'agriculture dans l'économie ivoirienne et expliqué comment le gouvernement accompagne les petits producteurs, fer de lance du succès de l'agriculture nationale.

L'agriculture, dira-t-il, joue un rôle très important au niveau de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'appui de la Fao, la Côte d'Ivoire est devenue une puissance agricole au niveau de l'Afrique de l'Ouest.

La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes, premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 800 mille tonnes, et premier producteur mondial de cola. Le pays est aussi premier producteur africain dans beaucoup de domaines. Que ce soit l'hévéa, le palmier à huile, etc.

Kablan Duncan a souligné que dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire, il y a les grandes sociétés. Mais que le plus grand nombre ce sont les petits producteurs. «C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière aux exploitations agricoles», a-t-il soutenu.

Le soutien aux petits producteur se fait à la fois par le biais de la recherche, afin d'améliorer le rendement des productions, l'utilisation des engrais que le gouvernement donne au monde paysan pour augmenter son rendement, et aussi, quand cela est nécessaire, selon les secteurs, l'utilisation de l'irrigation, compte tenu des saisons qui sont devenues difficiles. A cela, il a ajouté la mécanisation avec l'utilisation des petits tracteurs.

Le vice-Président a aussi cité le Pnia (le programme national d'investissement agricole) : Le premier programme sur la période 2012-2015 était de 4 milliards de dollars, le nouveau programme qui couvre la période 2016-2020, est 21,6 milliards de dollars.

« L'agriculture est la base du développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on veut faire pour les petits planteurs c'est de leur assurer le marché. Il ne sert à rien de produire si on ne peut pas vendre la production.

C'est ce que nous appelons les agropoles. C'est-à-dire, on produit, on transforme, on vend. C'est tout un ensemble qu'il faut pouvoir faire pour les petits producteurs agricoles », a-t-il déclaré.

Kablan Duncan a aussi indiqué que le Président Alassane Ouattara a décidé d'un programme récent, le programme gouvernemental social, d'un montant de 1,45 milliard de dollars.

Ce programme, a-t-il dit, va beaucoup profiter au monde paysan, en ce sens que ça permettra d'apporter l'électricité dans les villages (à la fin de l'année 2019, tous les villages qui ont plus de 500 habitants seront électrifiés) ; l'eau, et de l'amélioration aux routes d'accès afin d'améliorer les conditions de vie du monde paysan.