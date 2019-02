Cote d'Ivoire: Salubrité et assainissement - Anne Ouloto fait prendre un engagement au maire d'Adjamé

Dans le cadre des tournées qu'elle mène, depuis le 20 février, dans le district d'Abidjan en vue de sensibiliser et d'engager les dirigeants communaux à prendre des mesures fortes visant à prévenir les risques liés à la prochaine saison des pluies, Anne Désirée Ouloto était, lundi, à Adjamé, où elle a eu une séance de travail avec le conseil municipal.

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) a exhorté le maire Soumahoro Farikou et ses conseillers à s'inscrire dans la dynamique d'assainissement et d'aménagement du cadre de vie impulsée par son département.

« Adjamé a de grands défis à relever en matière de drainage des eaux et de gestion des ordures. Cette commune est condamnée à changer dans le bon sens . Il faut donc s'y atteler maintenant parce que la saison des pluies arrive », a préconisé Anne Ouloto.

Elle a surtout appelé le conseil municipal à lutter vigoureusement contre les canalisations parallèles, l'installation anarchique des commerçants sur les trottoirs, notamment sur le boulevard Nangui Abrogoua, l'occupation des emprises, les dépôts sauvages, etc.

« Soyez solidaires pour dire, on sensibilise et on agit. Restez fermes et inflexibles pour changer Adjamé », a recommandé la ministre.

Soumahoro Farikou a, à son tour, pris l'engagement, au nom du conseil municipal d'Adjamé, d'œuvrer à une transformation en profondeur de sa commune.

« Nous avons commencé, depuis un mois, à sensibiliser les populations et les commerçants à la nécessité d'assainir l'environnement de notre cité », a-t-il indiqué.

Le maire a néanmoins tenu à faire savoir qu'Adjamé, qui compte 350 000 habitants, reçoit plus de 2 000 000 de visiteurs par jour. Tous les caniveaux et les 153 avaloirs du boulevard Nangui Abrogoua sont bouchés. Le tiers a été volé.

Les feux tricolores ne sont plus fonctionnels. « Le Forum des marchés, qui compte 16 000 commerçants, n'obéit plus à aucune norme sécuritaire.

Des vendeurs sont installés sur les bouches d'incendie », a décrié Soumahoro Farikou. Avant de promettre que tout sera mis en œuvre pour redorer l'image du plus grand boulevard commerçant de la Côte d'Ivoire.

La mairie envisage d'ailleurs, à cet effet, entre autres, d'installer des grilles, de supprimer les terre-pleins et d'ouvrir la voie d'accès au marché Gouro.

Eco Eburnie, le nouvel opérateur en charge de la gestion des déchets de la commune, prévoit également la construction d'un centre de transfert.